Ο πετρόχτιστος, παραδοσιακός οικισμός της Δημητσάνας στην ορεινή Αρκαδία έχει φανατικούς… θαυμαστές που την επισκέπτονται κάθε χρόνο για την φυσική ομορφιά της, την ιστορία της και… τις ταβέρνες της!

Η Δημητσάνα είναι χτισμένη σε μια ορεινή τοποθεσία, πάνω σε λoφοράχη σε υψόμετρο 946 μέτρων, με θαυμάσια θέα της πεδιάδας της Μεγαλόπολης και του Ταΰγετου.

Ο μυθικός ποταμός Λούσιος, ένας τόπος εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και ιστορικής σημασίας, είναι διάσπαρτος από ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, που αξίζει να επισκεφτείτε.

Η ιστορία της αρχίζει κατά τους Ομηρικούς χρόνους. Στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο με το «κρυφό σχολειό» και το 1821 με το «Δημητσανίτικο

μπαρούτι» που παρασκεύαζε.

Είναι πατρίδα του Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, του οποίου το άγαλμα δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού, που υπήρξε δωρεά του Μαρασλή, και του Παλαιών Πατρών Γερμανού, όπου αμφοτέρων οι οικίες διασώζονται.

Λίγο έξω από τη Δημητσάνα βρίσκεται και το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, που στόχο έχει την ανάδειξη των παραδοσιακών υδροκίνητων εγκαταστάσεων που παλιότερα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στην περιοχή.

