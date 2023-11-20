Τιμισοάρα: «Βόλτα» στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023

Επισκεφθήκαμε την Τιμισοάρα, μια πόλη που παλεύει να πάει προς το καινούριο, έχοντας να αποτινάξει πολλά βαρίδια του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα έχοντας δισταγμό και σκεπτικισμό για το τι είναι αυτό το «μπροστά», αν είναι για το καλύτερο, μπερδεμένη ανάμεσα σε Βαλκάνια, ανατολική και δυτική Ευρώπη, ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό, την ύλη και το πνεύμα. Κι αυτό που την κάνει πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι ακριβώς αυτή η αμφιταλάντευση και η ειλικρινής αβεβαιότητα είναι ορατή σε καθετί στην πόλη και στους ανθρώπους της.

Μαζί με την Ελευσίνα μας άλλες δυο πόλεις συμπορεύτηκαν ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2023: Η Τιμισοάρα της Ρουμανίας και το Βέσπρεμ της Ουγγαρίας. Η Τιμισοάρα 2023 υπήρξε αρκετά εξωστρεφής: Ήδη από τη αρχή της χρονιάς καλούσε ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο να επισκεφτούν την πόλη και να μοιραστούν την εμπειρία της διοργάνωσης. Μια πόλη, πολλές αντιφάσεις…

Διαβάσε τη συνέχεια στο monopoli.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.