Τον ετήσιο κατάλογο με προορισμούς της Ευρώπης που προσφέρονται για out of season διακοπές το φθινόπωρο και εμφανίζουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία διακοπών, ανακοίνωσε το Travel.com.

Η διεθνής ταξιδιωτική ιστοσελίδα , προτείνει 10 προορισμούς για ποιοτικές διακοπές χωρίς υψηλές τιμές και κοσμοσυρροή - ανάμεσά τους και η Νάξος, στην 9η θέση.

Ο φετινός «δεκάλογος» του travel.com που διαμορφώθηκε μετά από δημοσιογραφική έρευνα, περιλαμβάνει επίσης τη Σεβίλλη (10η), τη Σίντρα της Πορτογαλίας(8η), τη Λεμεσό (7η), το Γκίθορν της Ολλανδίας (6η θέση), τη Γρανάδα (5η), το Μπορντώ (4η), το Χάλστατ της Αυστρίας (3η), τα ιταλικά χωριά Τσίνκουε Τέρρε στη δεύτερη θέση της λίστας.

Κορυφαίος προορισμός για διακοπές αυτή την περίοδο είναι - σύμφωνα με το Travel.com - το παραμυθένιο Φούσεν στη Βαυαρία (κεντρική φωτογραφία).

Πηγή: skai.gr

