Δεν θέλεις να χαλάσεις μία περιουσία; Σίγουρα αυτό δεν πρέπει να γίνει εμπόδιο για να ταξιδέψεις εσύ και η παρέα σου! Εμείς σου έχουμε τη λύση που ψάχνεις και τα παρακάτω tips, ίσως, σε βοηθήσουν λίγο στο να διαχειριστείτε τα χρήματά σας και να σας βγει οικονομικό το ταξίδι.

Μοιραστείτε τα έξοδα του φαγητού

Εάν έχετε επιλέξει να πάτε αυτό το ταξίδι που θέλετε εδώ και καιρό, είναι σημαντικό να μοιράζεστε πάντα τα έξοδα του φαγητού σας είτε σε ένα σουπερ μάρκετ, είτε σε ένα εστιατόριο, διότι αλλιώς θα βγείτε εκτός προϋπολογισμού.

Μετακινηθείτε με τα μέσα

Άλλη μία λύση για να γλυτώσεις αρκετά χρήματα, εσύ και οι φίλοι σου είναι να μετακινείστε με τα μέσα. Θα είναι πιο οικονομικό αυτό από το να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο, το οποίο θα θέλει συνεχώς βενζίνη, τα χρήματα ενοικίασης, διόδια, ή από ένα ταξί που σίγουρα θα σας κάνει να χαλάσετε τα περισσότερα από τα χρήματά σας. Το τρένο και το λεωφορείο ξέρω.. κουράζουν περισσότερο στη μεταφορά αλλά μόνο έτσι θα βγείτε κερδισμένοι οικονομικά.

Μείνετε σε διαμέρισμα και όχι σε ξενοδοχείο

Τα ξενοδοχεία όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ακριβότερα από ένα διαμέρισμα! Προτίμησε λοιπόν, εσύ και η παρέα σου ένα διαμέρισμα, καθώς η βραδιά θα σας βγει πιο οικονομική. Μπορείς ακόμα να προτείνεις να κλείσετε και σε έναν καλό ξενώνα. Μη σε τρομάζει καθόλου αυτό, διότι υπάρχουν πολλές επιλογές για να βρεις κάπου ωραία και καθαρά αρκεί να ψάξεις καλά, ώστε εκεί που θα μείνετε να νιώθετε άνετα όλη τη διάρκεια της παραμονής σας εκεί. Έτσι, θα γλυτώσετε πολλά χρήματα και θα μπορείς άνετα να κάνεις το ταξίδι με τους φίλους σου, εάν τους πεις όλα όσα έχεις στο μυαλό σου.

Μην σπαταλάτε τα χρήματά σας

Είναι σημαντικό πριν το ταξίδι αλλά και μετά να μη σπαταλάτε έτσι τα χρήματά σας σε πράγματα που δεν χρειάζεστε στην πραγματικότητα. Τι εννοώ; Παίρνεις κάθε μέρα καφέ απ έξω; Κάνε λίγη οικονομία μερικές μέρες πριν το ταξίδι και φτιάξε έναν καφέ στο σπίτι, σίγουρα θα έχεις. Γλίτωσε όσα χρήματα μπορείς και μην τα χαλάς χωρίς λόγο.

Υπολογίστε το ημερήσιο budget σας

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις εσύ και οι φίλοι σου πόσα χρήματα μπορείτε να ξοδεύετε την ημέρα. Είναι κρίμα να μην τα υπολογίσετε αυτά καθώς στο τέλος θα χαλάσετε περισσότερα από όσα πιστεύατε, θα χρεωθείτε σε κάρτες κλπ και σίγουρα αυτό δεν θα το θέλατε. Σκέψου λοιπόν πόσα μπορεί να ξοδέψει ο καθένας, συνεννοηθείτε για αυτό, ώστε όλοι να μπορούν να ακολουθήσουν παντού και να είστε εξαρχής εντάξει με τις συμφωνίες που θα έχετε κάνει μεταξύ σας.

