Καθώς η άνοιξη έχει πια έρθει και η φύση αρχίζει να ανθίζει και να αποκαλύπτει μαγευτικές εικόνες, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή για να σχεδιάσετε ένα ταξίδι με τρένο – από πολυτελείς διαδρομές έως σχετικά άγνωστα και ανεξερεύνητα… σιδηροδρομικά μονοπάτια.

Το ταξίδι με τρένο επιτρέπει στους επιβάτες να δουν μέρη που χάνουν αν ταξιδέψουν με αεροπλάνο.

Το Euronews συγκέντρωσε μερικές από τις ωραιότερες σιδηροδρομικές διαδρομές στην Ευρώπη – ανάμεσά τους και το τρενάκι του οδοντωτού στα Καλάβρυτα.

Πάρτε μερικές ιδέες..

Δείτε τις παραμυθένιες Άλπεις με το Bernina Express

Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή ενώνει την Κουρ και το Σεντ Μόριτζ της Ελβετίας με το Τιράνο στην Ιταλία μέσω του περάσματος Μπερνίνα στις ελβετικές Άλπεις.

Η διαδρομή θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά ταξίδια με τρένο παγκοσμίως. Διαρκεί τέσσερις ώρες και καλύπτει 155 χιλιόμετρα εντυπωσιακών τοπίων.

Παρίσι – Βενετία με το θρυλικό, υπερολυτελές και νοσταλγικο Simplon Orient Express

Το πιο πολυτελές ταξίδι με τρένο που σας ταξιδεύει και πίσω στον χρόνο.

Το ταξίδι από το Παρίσι στη Βενετία διαρκεί 24 ώρες και στη διαδρομή θα δείτε κορυφαία ευρωπαϊκά τοπία όπως οι ελβετικές Άλπεις, η γαλλική Ριβιέρα και οι λόφοι της Ιταλίας. Αρκεί να πληρώσετε 4.000 ευρώ για το εισιτήριο.

Διακοπτό – Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό

Μπορεί η διαδρομή να είναι μόλις 22 χιλιομέτρα και να διαρκεί μια ώρα, αλλά συμπεριλαμβάνεται στις ωραιότερες της Ευρώπης, λόγω της θέα στα καταπράσινα δάση, τα βουνά και τους καταρράκτες που προσφέρει, στο εκπληκτικό φαράγγι του Βουραϊκού.

Στη «μαγική» Σκωτία με το West Highland Line

Μέσα σε τέσσερις ώρες που διαρκεί η διαδρομή από τη Γλασκώβη με προορισμό τα σκωτσέζικα Χάιλαντς, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε την άγρια ομορφιά της σκωτσέζικης υπαίθρου, όπως λίμνες, βάλτους και βουνά, καθώς και την Οδογέφυρα Γκλενφίναν, διάσημη από τις ταινίες «Χάρι Πότερ» και τα πλάνα με το Χόγκουαρτς Εξπρές.

