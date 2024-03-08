«Le Figaro»: Η Αλόννησος στην κορυφή των εναλλακτικών προορισμών της Ελλάδας για το 2024

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Αλόννησος στον κατάλογο με τους καλύτερους προορισμούς για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro».

Όπως τονίζεται στην αρχή του άρθρου, «στην Ελλάδα κάθε νησί αποκαλύπτει τους θησαυρούς του μέσα από τον δικό του ρυθμό. Η πρόταση μας για φέτος είναι να ξεφύγετε από τις Κυκλάδες και τον συνωστισμό, ανακαλύπτοντας κάτι νέο πέρα από τα τετριμμένα».

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλόννησος για την οποία αναφέρει το εκτενές αφιέρωμα πως «αποτελεί έναν "ναό" καταδύσεων με παραδεισένιο βυθό, αρχαία ναυάγια και ένα εξαιρετικό θαλάσσιο οικοσύστημα. Το νησί είναι εξίσου εντυπωσιακό και πάνω από το νερό με πευκοδάση, γραφικά χωριά και παραμυθένια σπιτάκια». Τον κατάλογο της «Le Figaro» συμπληρώνουν η Χίος, τα Κύθηρα, η Κεφαλονιά και η Πάτμος.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε ενημερωτική προσπάθεια του Δήμου για προβολή στη Γαλλία. «Στόχος μας είναι η εδραίωση σε νέες αγορές με αξιόλογη δυναμική όπως των Γάλλων ταξιδιωτών που τα τελευταία χρόνια αξιοποιούν τις νέες απευθείας πτήσεις προς Σποράδες για να απολαύσουν διαφορετικές πτυχές της Αλοννήσου όπως τα activities, την απόλυτη χαλάρωση, την τοπική κουζίνα και την περιήγηση», επισημαίνει ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου, Κωνσταντίνος Χλίβας. Στο ίδιο πνεύμα, πρόσφατα η Αλόννησος βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και από τη Γερμανική εφημερίδα Die Welt που αποκαλεί το νησί «ιδανικό τόπο για τους φυσιολάτρες» και το κατατάσσει στην κορυφή των Ελληνικών προορισμών που θα ξεχωρίσουν το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

