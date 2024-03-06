Η Μήλος για άλλη μια φορά νούμερο ένα στις επιλογές του Conde Nast Traveler για το 2024.

Το ταξιδιωτικό μέσο παγκόσμιας εμβέλειας δημοσίευσε ρεπορτάζ με τίτλο «Ποιό ελληνικό νησί να επισκεφτείτε το 2024» και γράφει: «Η Μήλος ανακαλύπτεται όλο και περισσότερο από τους υποψήφιους ταξιδιώτες. Το Instagram είναι γεμάτο με πλάνα χωρίς φίλτρο από τους κυματιστούς λευκούς βράχους στο Σαρακίνικο, την πράσινη τρύπα για κολύμπι στον Παπάφραγκα και τα μικροσκοπικά γραφικά νησιώτικα σπιτάκια τα οποία είναι σφηνωμένα ανάμεσα σε βράχο και θάλασσα.»

Στο εισαγωγικό σημείωμα του αφιερώματος αναφέρονται τα εξής : "Εδώ, κατατάξαμε τα καλύτερα ελληνικά νησιά, από το 1 έως το 29. Αν και αγαπάμε και προτείνουμε ανεπιφύλακτα κάθε νησί αυτής της λίστας- και υποστηρίζουμε να τα επισκέπτεστε όλα κατά τη διάρκεια της ζωής σας, αν μπορείτε- επεξεργαστήκαμε επίσης τη λίστα έτσι, ώστε αν είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζετε μια επίσκεψη σε αυτή τη μαγική γωνιά του κόσμου ή απλά θέλετε να ξεφύγετε από το συνηθισμένο καλοκαιρινό σας ταξίδι στο νησί, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε πού θα πάτε στη συνέχεια. Η παρακάτω σειρά αντικατοπτρίζει τις προσωπικές απόψεις της πολυταξιδεμένης ομάδας μας, τα τοπία, το φαγητό, τις παραλίες, τις επιλογές ξενοδοχείων και πολλά άλλα".

Τα επόμενα 4 κορυφαία νησιά σύμφωνα με το περιοδικό είναι η Ύδρα, η Σίφνος, η Σαντορίνη και η Σύρος.

Δείτε εδώ όλη την λίστα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κυκλαδίτικο νησί ξεχωρίζει στις επιλογές του ταξιδιωτικού αυτού Μέσου. Στον απόηχο της σημαντικής διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM του Λονδίνου, τον περασμένο Νοέμβριο, το έγκυρο βρετανικό περιοδικό είχε συμπεριλάβει τη Μήλο στους καλύτερους προορισμούς για επίσκεψη το 2024. Όπως είχε αναφέρει τότε, επρόκειτο για τον οριστικό οδηγό για το νέο έτος που προέκυψε από συνεργασία με τους συντάκτες του περιοδικού με επιλογές προορισμών από όλο τον κόσμο."Για μήνες έχουμε ερευνήσει, συζητήσει και ελέγξει, από μια μεγάλη δεξαμενή φανταστικών πόλεων, περιοχών και χωρών με νέους λόγους για επίσκεψη" είχε γράψει και πρόσθετε : "Το αποτέλεσμα είναι το εξής: ο οριστικός οδηγός μας για τα 24 καλύτερα μέρη για να πάτε το 2024".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

