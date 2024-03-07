Η γιορτή των Ανθισμένων Ροδακινιών ξεκινά την Κυριακή, 9 Μαρτίου , στην Βέροια, αποτελώντας μία ιδανική αφορμή για μία απόδραση στην έτσι και αλλιώς μαγευτική πόλη.

Οκτώ δισ. λουλούδια που ανθίζουν κάθε χρόνο στις σε 17.000 στρέμματα με ροδακινιές, βάφουν ροζ τον απέραντο εύφορο κάμπο της Ημαθίας, προσφέροντας μαγικές εικόνες και μοναδικές εμπειρίες στους τυχερούς που θα βρεθούν αυτή την περίοδο στην περιοχή.

Η γιορτή της ανθοφορίας, από φέτος ξεκίνησε από την αγορά της Βέροιας, όπου και από τις αρχές του μήνα καλλιτέχνες ζωγραφίζουν στις βιτρίνες των καταστημάτων ανθισμένες ροδακινιές κηρύσσοντας την έναρξη της Ανοιξιάτικης Γιορτής «Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας 2024».

Μάλιστα, τα café και τα bar της πόλης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Ανθισμένες Ροδακινιές 2024 συμμετέχουν προσφέροντας ένα συν ένα ροζέ κρασί στους πελάτες τους και κοκτέιλ εμπνευσμένα από τα ροζ άνθη σε ειδικές τιμές.

Ποδηλατάδα μέχρι και 33 χλμ για τους τολμηρούς, πεζοπορία και ...οι Ανθισμένες Ροδακινιές

Με βάση το πρόγραμμα εκδηλώσεων που γνωστοποιήθηκε σήμερα από τον ΤΟΒ, την Κυριακή 17 Μαρτίου, από τις 10 το πρωί και για τις επόμενες τέσσερις ώρες, θα πραγματοποιηθεί ποδηλατάδα και πεζοπορία στις ανθισμένες ροδακινιές.

Οι καθιερωμένες ετήσιες εξορμήσεις στον ροζ κάμπο με τα πόδια ή με το ποδήλατο, θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το πάρκο της Ελιάς, απ' όπου θα κατηφορίσουν όλοι οι επισκέπτες μαζί για τον ανθισμένο μας κάμπο. Κατά μήκος της διαδρομής της πεζοπορίας μουσικοί συνοδεύουν τους περιπατητές. Στην πεζοπορία μπορούν να πάρουν μέρος μικροί και μεγάλοι και η απόσταση της διαδρομής είναι έξι χιλιόμετρα.

Στην ποδηλατάδα μπορούν να πάρουν μέρος παιδιά ηλικίας από 13 ετών και άνω με τη συνοδεία κηδεμόνα, με την απόσταση της διαδρομής στα 17χλμ και απαραίτητο «εφόδιο» τον εξοπλισμό και το κράνος.

Την Κυριακή 24/3, ώρες 10:00 - 13:00, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος ορεινή ποδηλατάδα, με θέα τις ανθισμένες ροδακινιές.

Τα αερόστατα πάνω από τον ανθισμένο κάμπο

Στις 9/3 θα πραγματοποιηθούν σε πεζοδρόμους της αγοράς στο κέντρο της Βέροιας ποικίλες δράσεις, που όλες τους θα έχουν έναν και μοναδικό βασικό στόχο και σκοπό- «να δημιουργήσουμε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που θα παρασύρει στην μεγαλύτερη γιορτή της φύσης, την πρώτη της Άνοιξης, όλο τον κόσμο, ακόμη και αυτούς που δύσκολα δραπετεύουν από την καθημερινότητά τους» όπως αναφέρει η κ. Πιλιτσίδου.

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, ημέρα Καθαράς Δευτέρας, θα πραγματοποιηθεί από την ανατολή του ηλίου ο ημερήσιος φωτογραφικός διαγωνισμός «High in the Blooms! Peach Trees &Hot Air Ballons Photo Contest», με αερόστατα να πετούν πάνω από εύφορο κάμπο της Ημαθίας κατά τις ώρες 06:30 -12:00 - 14:00.

Συγκεκριμένα, δύο εντυπωσιακά αερόστατα θα αναδυθούν με την ανατολή του ήλιου και για δύο ώρες από τον ροζ ανθισμένο κάμπο της Βέροιας και στις 12 το μεσημέρι μια τεράστια ιπτάμενη κόκκινη καρδιά θα πετάξει πάνω από τα ροζ άνθη για να συναντήσει το φως του μεσημεριανού ήλιου. «Νωρίς το απόγευμα ένα αερόστατο ίπταται δέσμιο κοντά στην τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα, για να χαρίσει υπέροχες εικόνες και φωτογραφικές λήψεις σε όσους συμμετέχουν στη δράση» τονίζει η πρόεδρος του ΤΟΒ και καλεί τους λάτρεις της φωτογραφίας να πάρουν τις φωτογραφικές τους μηχανές και βρίσκοντας τη σωστή τοποθεσία στον κάμπο ή στα ψηλότερα σημεία της πόλης, να διεκδικήσουν υπέροχα δώρα.

Flying piano στις ανθισμένες ροδακινιές

Παράλληλα, η ιπτάμενη πιανίστα Ελένη Ξυδιά με τον σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη, βραβευμένοι για τα πρότζεκτ τους με περισσότερα από 25 διεθνή βραβεία έρχονται στον ανθισμένο κάμπο της Βέροιας για το επόμενο πρότζεκτ τους.

Στον ολάνθιστο κάμπο θα δημιουργήσουν ένα βίντεο που θα συνδυάζει τη μουσική της Ελένης με την απαράμιλλη ομορφιά της περιοχής.

