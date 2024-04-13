Ο προορισμός που φαίνεται να κατακτά σταδιακά τη θέση του πιο πολυσυζητημένου για το νέο έτος είναι η Ιορδανία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν φωτογραφίες από τα διάφορα μαγευτικά μέρη της, παρότι αρκετοί δεν μπορούσαν μέχρι πρότινος να την τοποθετήσουν στο χάρτη. Ποια είναι όμως τα πράγματα που κάνουν αυτό το μέρος τόσο ιδιαίτερο;

Οι ντόπιοι

Αφού συνηθίσεις το πείραγμα που θα δεχθείς από τους ντόπιους σχετικά με το ποια είναι η αξία σου σε καμήλες, θα παρατηρήσεις το εξής: Οι Ιορδανοί είναι τόσο ευγενικοί που θα σε προκαλέσουν να επαναπροσδιορίσεις τι σημαίνει ευγένεια και φιλοξενία. Μην παραξενευτείς λοιπόν αν ο οδηγός taxi προσφερθεί να κεράσει καφέ και πρωινό. Ειδικά στις περιπτώσεις που η διαδρομή που πρόκειται να κάνετε ξεπερνά τα 30 λεπτά.

Φαγητό & Ροφήματα

Αν είσαι fan του ζεστού δυνατού καφέ, δοκίμασε σίγουρα έναν αραβικό από τα stands στο δρόμο. Αν μάλιστα είσαι λίγο πιο τολμηρή ζήτα την ποικιλία καφέ με κάρδαμο. Η επίγευση του κάρδαμου είναι ελάχιστα όξινη και σπάει ελαφρά την ισορροπημένα πικρή γεύση του καφέ. Η γεύση θυμίζει τη ζεστασιά των εορτών και σε γεμίζει τις βραδιές που ο αέρας παλεύει να ισορροπήσει τη ζέστη που βίωσες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όσον αφορά το φαγητό, η κουζίνα τους συμπεριλαμβάνει πολλά μπαχαρικά, μυρωδικά, αμύγδαλα, γλυκές ή/και ελαφρώς ξινές νότες, χωρίς όμως αυτά να καθιστούν την κουζίνα τους βαριά. Σίγουρα θα απολαύσεις πολλά πιάτα με φαλάφελ, hummus, και πίτες. Αλλά αν μπορέσεις να βρεις κάποιο λίγο πιο παραδοσιακό εστιατόριο μην παραλήψεις το mansaf! Το mansaf είναι ένα πιάτο με ρύζι και αρνί που σερβίρεται πάνω στην πιο λεπτή πίτα που έχεις γευτεί ποτέ. Το ρύζι είναι ανακατεμένο με ξεφλουδισμένα και χοντροκομμένα αμύγδαλα και απολαμβάνεται με μια ελαφριά κρύα sauce από αποξηραμένο γιαούρτι (jameed).

Πέτρα

Η Πέτρα ήταν η πρωτεύουσα του Βασιλείου των Ναβαταίων (300π.Χ.), και σήμερα συγκαταλέγεται στα 7 νέα θαύματα του κόσμου. Οι Ναβαταίοι επηρεασμένοι από τις θρησκείες των γειτονικών πολιτισμών αποτύπωσαν στην Πέτρα και λίγα ελληνικά στοιχεία από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ενδεικτικά, το όνομα Πέτρα δόθηκε από Έλληνες εμπόρους λόγω του ότι τα δρώμενα στο πλαίσιο της λατρείας μιας θεότητας την άνοιξη λάμβαναν χώρα πάνω σε μια μεγάλη πέτρα. Επίσης στην πρόσοψη του Θησαυροφυλακίου αντικρίζεις τις Αμαζόνες που προστατεύουν μια θεότητα που λέγεται πως αποτελεί έναν συνδυασμό μεταξύ της θεότητας της Τύχης (Αρχαία Ελλάδα) και της Ίσιδος (Αρχαία Αίγυπτος). Για να φτάσεις στο Θησαυροφυλάκιο, που μάλλον γνωρίζεις λόγω του Indiana Jones, περνάς από το φαράγγι Al Siq. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα περάσεις από τάφους, ναούς, αμφιθέατρα για να καταλήξεις να απολαμβάνεις τη θέα από το Μοναστήρι είναι μια που επιβάλλεται να βιώσεις. Επέκτεινε λοιπόν το εισιτήριο σου και για την βραδινή παράσταση ώστε να απολαύσεις αυτή την εμπειρία υπό το φως των κεριών.

Και τέλος…

Wadi Rum

Οι προτιμήσεις σου μπορεί να είναι πολύ απόλυτες όταν σε καλούν να επιλέξεις βουνό ή θάλασσα. Όμως αυτό δεν είναι παράλογο γιατί ποτέ δεν είχες την επιλογή της ερήμου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ερήμου είναι ότι δεν υπάρχει ηχώ. Ο κάθε ήχος απορροφάται λόγω της άμμου. Άρα αν συγκεντρωθείς έστω και για ένα μόνο λεπτό σε αυτή την απέραντη περιοχή με άμμο θα συνειδητοποιήσεις ότι το μυαλό σου έχει συγχρονιστεί με αυτή την απίστευτη ησυχία που επικρατεί. Το καλύτερο όμως κομμάτι έρχεται όταν βραδιάσει. Κάθε τύπος διαμονής στην έρημο περιλαμβάνει δείπνο με τους Βεδουίνους. Αυτό γίνεται στην ύπαιθρο και γύρω από τη φωτιά, οπότε ντύσου καλά. Η θερμοκρασία στην έρημο πέφτει κατακόρυφα το βράδυ. Κοίτα απλά πάνω. Απόλαυσε το πιο όμορφο σκούρο μπλε πέπλο της νύχτας διακοσμημένο από εκατομμύρια αστέρια. Έτσι, αφέσου στην ανάγκη σου να αποδείξεις ότι μπορείς να τα πιάσεις.

