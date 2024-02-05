Η βρετανική «The Sun» ξεχωρίζει την Ίο ως την έκπληξη του επόμενου καλοκαιριού

«Μπορούμε να έχουμε λίγο παραπάνω Ίο, παρακαλώ;» διερωτάται η εφημερίδα «The Sun» στο τέλος του πρόσφατου ταξιδιωτικού άρθρου που «υμνεί» το Κυκλαδίτικο νησί του Ομήρου https://www.thesun.co.uk/travel. Γοητευμένος με τη νεανική αύρα και τη θετική ενέργεια που εκπέμπει η Ίος, δηλώνει ο συντάκτης του εκτενούς αφιερώματος που επισκέφτηκε το νησί το περασμένο καλοκαίρι μετά από πρόσκληση του Δήμου Ιητών.

Παρά τη νυχτερινή ζωή και τα όμορφα πάρτι, η Ίος διατηρείται καθαρή αναφέρει στο άρθρο ο δημοσιογράφος, ο οποίος στη συνέχεια καταγράφει την προσπάθεια που γίνεται ώστε ο προορισμός να αναπτύξει και να αναδείξει τις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες διαστάσεις του. Η γαστρονομία, οι εναλλακτικές δραστηριότητες, τα φεστιβάλ, ο θαλάσσιος τουρισμός, τα μονοπάτια και τα πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά μνημεία όπως ο τάφος του Ομήρου και ο προϊστορικός οικισμός του Σκάρκου αποτελούν πολύ αξιόλογες εμπειρίες.

Σύμφωνα με τη «Sun», η Ίος πλέον δεν είναι απλά ένα «μαγνήτης» για νέους αλλά αποτελεί ιδανικό μέρος για οικογένειες με μικρά παιδιά, ερωτευμένα ζευγάρια, φυσιολάτρες, πεζοπόρους, ταξιδιώτες εκτός υψηλής σεζόν, αλλά και «empty nesters», γονείς με παιδιά που πλέον έχουν μεγαλώσει. «Ίος σημαίνει ενέργεια. Το αίσθημα ανανέωσης που προσφέρει απλόχερα το νησί, επιδιώκουμε να το διατηρήσουμε και να το αναδείξουμε αναπτύσσοντας διαφορετικές πτυχές, όπως οι ειδικές μορφές τουρισμού, ο πολιτισμός και οι αθλητικές διοργανώσεις. Η σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα σε μήνες εκτός τουριστικής αιχμής όπως ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος επιβεβαιώνει πως είμαστε στον σωστό δρόμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος.

Παράλληλα με την προβολή σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και ενόψει της επόμενης σεζόν, ο Δήμος Ιητών επιδιώκει να εμπνεύσει τους φίλους του προορισμού μέσα από το νέο βίντεο σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Ios Festival https://www.youtube.com/watch?v=YWDobXMcKG8&feature=youtu.be , το οποίο διανθίστηκε από συναυλίες, εικαστικά δρώμενα, μουσικές, χορούς και εκθέσεις.

Πηγή: skai.gr

