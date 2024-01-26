Μια από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι.
Ποιο είναι το ομορφότερο θέμα που έχετε καταγράψει αυτά τα 8 χρόνια που ταξιδεύετε και ανακαλύπτετε παράλληλα την Ελλάδα;
Σε αυτό το ερώτημα θελήσαμε να απαντήσουμε με ένα βίντεο που συμπεριλαμβάνει τα κορυφαία 3 θέματα κατά εμάς και σας τα παρουσιάζουμε.
Σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή έπαιξε τόσο η σπανιότητα αλλά και η δυσκολία καταγραφής του όλου θέματος.
Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν που βρίσκονται το σπανιότερο ναυάγιο σε ολόκληρη την Ευρώπη, η βυθισμένη γέφυρα που ένωνε 2 νησάκια πριν από τουλάχιστον 1.500 χρόνια αλλά και η πιο περίεργη ίσως κατασκευή σε ολόκληρη την Ευρώπη που χρονολογείται πριν από τουλάχιστον 3.000 χρόνια και δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα απολύτως τίποτα για αυτή.
