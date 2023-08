Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος - Η επίσημη ανακοίνωση Ελλάδα 14:24, 08.08.2023 linkedin

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα υγείας, που σε συνδυασμό με την προχωρημένη ηλικία του, δεν του επιτρέπουν να ασκεί τα καθήκοντά του όπως θα επιθυμούσε