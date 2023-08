Σε εξέλιξη διάσωση 50 ατόμων από το Λιμενικό στη νήσο Φαλκονέρα Ελλάδα 13:39, 08.08.2023 linkedin

Το Λιμενικό ενημερώθηκε για την ακινητοποίηση του πλοίου, ενώ στο σημείο σπεύδουν σκάφη του και άλλα παραπλέοντα σκάφη απο τη Μήλο