Orange Peel: Πώς το ξεφλούδισμα ενός πορτοκαλιού τεστάρει την αγάπη, σύμφωνα με το TikTok

To TikTok, κάθε φορά εκπλήσσει τους χρήστες με τις νέες τάσεις και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή όμως, το TikTok σύμφωνα με τη νέα τάση- η οποία είναι και από τις πιο viral αυτή τη στιγμή- σου δείχνει εάν κάποιος σε αγαπάει. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, τα βίντεο με ετικέτα #orangepeeltheory έχουν προβληθεί πάνω από 27 εκατομμύρια φορές.

Η τάση πιστεύεται ότι ξεκίνησε με ένα slideshow του TikTok από ένα πρώην ζευγάρι που αναπολεί τη σχέση του. «Μου λείπει όταν μου ξεφλουδίζεις τα πορτοκάλια μου το πρωί», έγραφε ο ένας σε ένα μήνυμά του ενώ ο άλλος χρήστης φαίνεται να είχε μπλοκάρει τα μηνύματα. Το βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορές από τότε που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις αρχές Νοεμβρίου.

Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; Με ένα απλό ξεφλούδισμα πορτοκαλιού.

Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να καταλάβεις αν κάποιος σε αγαπάει και σε νοιάζεται, σύμφωνα με την νέα τάση είναι να του ζητήσεις να σου ξεφλουδίσει ένα πορτοκάλι. Πάνω από 46 εκατομμύρια χρήστες έχουν εκφράσει τη γνώμη τους για τη viral «θεωρία της φλούδας πορτοκαλιού». Αλλά αυτή η τάση δεν αφορά... τα πορτοκάλια.

Η ιδέα είναι ότι μια μικρή πράξη καλοσύνης, όπως το ξεφλούδισμα ενός πορτοκαλιού, μπορεί να δείξει πώς το άλλο σου μισό δείχνει να σου συμπαραστέκεται σε μια σχέση.

«Αν κάποιος σας ζητήσει να ξεφλουδίσετε το πορτοκάλι του, μπορεί να σκεφτείτε: «Είναι απόλυτα ικανοί να το κάνουν μόνοι τους, αυτό δεν είναι μεγάλη υπόθεση», είπε ο TikToker @neanotmia σε μια ανάλυση της τάσης. «Μπορεί να μην αφορά κυριολεκτικά το ξεφλούδισμα του πορτοκαλιού. Σας ζητούν μια μικρή χάρη για να δουν την αντίδρασή σας, για να δουν αν αργότερα μπορούν να σας ζητήσουν μεγαλύτερες χάρες. Πώς θα τους κάνεις να νιώσουν όταν σου ζητήσουν αυτή τη βοήθεια;».

«Η απάντησή τους είναι ενδεικτική για πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το να ξεφλουδίζουν απλώς ένα πορτοκάλι», δήλωσε η χρήστης του TikTok Anna Berningham σε μια ανάρτηση σχετικά με την τάση. «Ακόμα και ένα πολύ μικρό πράγμα όπως αυτό αποκαλύπτει τόσα πολλά για τη στάση τους απέναντι σε εσάς και τη σχέση σας».

Η θεωρία δεν είναι καινούργια πάντως. Στην πραγματικότητα προέρχεται από τον θεραπευτή σχέσεων, Dr. John Gottman, και είναι ένα παράδειγμα για κάτι που ονομάζεται «προσφορά». Η προσφορά θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με ένα αίτημα από τον έναν σύντροφο στον άλλο για προσοχή, επιβεβαίωση, στοργή ή οποιαδήποτε άλλη θετική σύνδεση. Στις υγιείς σχέσεις, και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται άνετα να κάνουν κάθε είδους «προσφορά».

Ρωτώντας, λοιπόν, τον σύντροφό σoυ, «μπορείς να μου το δώσεις αυτό; Μπορείς να μου το ανοίξεις αυτό; Μπορείς να μου φτιάξεις ένα φλιτζάνι τσάι;», μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά η απάντηση του συντρόφου σου μπορεί να σου πει πολλά για το πόσο υποστηρικτικός είναι και πόσο πρόθυμος είναι να βρει χρόνο για εσένα, αλλά και να λάβει υπόψη του τις ανάγκες σου.

Εξάλλου, από τα μικρά και απλά πράγματα που κάνει ο άλλος για εσένα καταλαβαίνεις πολλά. Βέβαια, το να μην καθαρίζει ένα πορτοκάλι για εσένα, αν είναι απασχολημένος, ή αν είναι κουρασμένος, δεν είναι απαραίτητα κόκκινο πανί για τη σχέση σας.

Και να μην ξεχνάς ότι δεν εκφράζουν όλοι την αγάπη τους με τους ίδιους τρόπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές γλώσσες αγάπης, σκέψης και στυλ επικοινωνίας, ενώ άλλοι αρέσκονται περισσότερο στις μικρές πράξεις από άλλους.

Αν το δοκιμάσεις και εσύ και αρνηθεί να σου καθαρίσει το πορτοκάλ; Οι ειδικοί σε θέματα σχέσεων στο ΤikTok λένε ότι το να ζητάς περιστασιακά μια χάρη μπορεί να σου δώσει μια εικόνα για το πόσο ανιδιοτελής μπορεί να είναι και, αντίστροφα.

Οι Tiktokers δεν έχασαν χρόνο να δοκιμάσουν τη θεωρία της φλούδας πορτοκαλιού, καταγράφοντας τους συντρόφους τους με ένα βίντεο για να δείξουν την αντίδραση ή αναλύοντας τη θεωρία στο κοινό τους .

