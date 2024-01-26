Με ένα βίντεο «αποχαιρέτησε» η NASA το ρομποτικό ελικοπτεράκι Ingenuity, το οποίο – μετά από τρία χρόνια πτήσεων στην επιφάνεια του Αρη - καθηλώθηκε οριστικά, αφού έσπασε μέρος του έλικά του.

Το Ingenuity («Εφευρετικότητα») έφτασε στον Άρη το 2021 ως συνεπιβάτης του πολύ μεγαλύτερου ρομπότ Perseverance. Μέχρι την τελευταία πτήση του, στις 18 Ιανουαρίου, πραγματοποίησε 72 πτήσεις συνολικής διάρκειας 2 ωρών και 8 λεπτών σε μέγιστο ύψος 24 μέτρων και κάλυψε συνολική απόσταση 17 χιλιομέτρων.

Το ελικοπτεράκι είχε μέγεθος κουτιού παπουτσιών και κινούταν με ηλιακή ενέργεια.

Μάλιστα, ήταν το πρώτο αεροσκάφος που πέταξε εκτός Γης, σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Στην τελευταία πτήση, το σύστημα πλοήγησης μπερδεύτηκε από την ομοιομορφία του τοπίου. Το ελικόπτερο προσεδαφίστηκε με κλίση με αποτέλεσμα ο ένας έλικας να ακουμπήσει στο έδαφος ενώ ακόμα περιστρεφόταν και να σπάσει.

Flight 72. That’s the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter.



Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible. #ThanksIngenuity. You may rest, but your legacy will continue to soar: https://t.co/uEe2ZAw2ML pic.twitter.com/9YlmWFpl2z — NASA (@NASA) January 25, 2024

Η βλάβη επιβεβαιώθηκε όταν το Ingenuity μετέδωσε φωτογραφίες της σκιάς του, στις οποίες φαίνεται ότι ένα κομμάτι του έλικα λείπει.

