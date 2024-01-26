Λογαριασμός
Τέλος εποχής για το ιστορικό Ingenuity της NASA, το πρώτο ελικόπτερο στον Άρη - Βίντεο, φωτογραφίες

Μετά από τρία χρόνια πτήσεων στον Κόκκινο Πλανήτη, το ρομποτικό ελικοπτεράκι καθηλώθηκε οριστικά αφού έσπασε μέρος του έλικά του

Ingenuity 

Με ένα βίντεο «αποχαιρέτησε» η NASA το ρομποτικό ελικοπτεράκι Ingenuity, το οποίο – μετά από τρία χρόνια πτήσεων στην επιφάνεια του Αρη -  καθηλώθηκε οριστικά, αφού έσπασε μέρος του έλικά του. 

Το Ingenuity («Εφευρετικότητα») έφτασε στον Άρη το 2021 ως συνεπιβάτης του πολύ μεγαλύτερου ρομπότ Perseverance. Μέχρι την τελευταία πτήση του, στις 18 Ιανουαρίου, πραγματοποίησε 72 πτήσεις συνολικής διάρκειας 2 ωρών και 8 λεπτών σε μέγιστο ύψος 24 μέτρων και κάλυψε συνολική απόσταση 17 χιλιομέτρων.

Perseverance

Το ελικοπτεράκι είχε μέγεθος κουτιού παπουτσιών και κινούταν με ηλιακή ενέργεια.

Μάλιστα, ήταν το πρώτο αεροσκάφος που πέταξε εκτός Γης, σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

ελικοπτερο νασα

Στην τελευταία πτήση, το σύστημα πλοήγησης μπερδεύτηκε από την ομοιομορφία του τοπίου. Το ελικόπτερο προσεδαφίστηκε με κλίση με αποτέλεσμα ο ένας έλικας να ακουμπήσει στο έδαφος ενώ ακόμα περιστρεφόταν και να σπάσει.

Η βλάβη επιβεβαιώθηκε όταν το Ingenuity μετέδωσε φωτογραφίες της σκιάς του, στις οποίες φαίνεται ότι ένα κομμάτι του έλικα λείπει.

ελικοπτερο νασα

