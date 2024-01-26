Η Apple θα επιτρέψει κι άλλα app stores στα iPhone στην ΕΕ

Η Apple θα επιτρέψει τη χρήση κι άλλων app stores στις συσκευές της που θα πωλούνται στην ΕΕ από τον Μάρτιο.

Μέχρι τώρα κάποιος που έχει iPhone μπορεί να αγοράσει εφαρμογές μόνο από το App Store.

Με αυτή την τακτική η Apple υποστήριζε ότι εγγυόταν την ασφάλεια του χρήστη.

Ωστόσο, έχει δεχθεί κατηγορίες ότι έχει δημιουργήσει μονοπώλιο, αφού πελάτες και προγραμματιστές μπορούν να κινηθούν μόνο στα δικά της κανάλια, ενώ τους δεύτερους τους χρεώνει με προμήθεια ως και 30%.

Αυτό σήμαινε ότι οι προγραμματιστές που είτε αποτυγχάνουν να πληρούν τα πρότυπα της Apple για την παρουσία τους στο App Store είτε δεν επιθυμούν να πληρώσουν την προμήθεια, εν τέλει αποκλείονται από εκατομμύρια ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα gadget της Apple.

Η Epic, η ιδιοκτήτρια του Fortnite, απέσυρε το επιτυχημένο παιχνίδι της από το App Store μετά από διαφωνία για τις πολιτικές του κολοσσού. Δεν είναι διαθέσιμο στο App Store από το 2020, αν και είναι δυνατή η αναπαραγωγή του μέσω Ίντερνετ.

Θεωρητικά, αυτή η κίνηση θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι χρήστες iPhone στην Ευρώπη θα μπορούν να επαναφέρουν την εφαρμογή Fortnite μέσω μιας διαφορετικής αγοράς εφαρμογών.

Η κίνηση έρχεται καθώς τίθεται σε ισχύ ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές. Στόχος του νέου νόμου είναι να ρυθμίσει τις μεγαλύτερες εταιρείες που είναι φύλακες σε υπηρεσίες όπως οι μηχανές αναζήτησης και τα καταστήματα εφαρμογών, ώστε να γίνει η αγορά πιο δίκαιη για τις καθιερωμένες εταιρείες και τις μικρότερες εταιρείες.

Η Apple επίσης ανακοίνωσε ότι θα δίνει επιλογές και για άλλους browsers, έτσι ώστε οι χρήστες της ΕΕ να μπορούν να εξαιρεθούν από τη χρήση του Safari της εταιρείας από την πρώτη κιόλας φορά που θα το ανοίξουν.

Πηγή: skai.gr

