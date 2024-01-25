Το ιαπωνικό διαστημικό σκάφος προσεληνώθηκε με πολύ μεγάλο βαθμό ακριβείας

Το μικρό ιαπωνικό διαστημικό σκάφος SLIM προσεληνώθηκε το περασμένο Σάββατο σε απόσταση περίπου 55 μέτρων από το σημείο που είχε στόχο να προσεληνωθεί, δηλαδή με υψηλό βαθμό ακριβείας, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία (Jaxa).

Ο στόχος να προσεληνωθεί το σκάφος αυτό σε ακτίνα 100 μέτρων από το σημείο-στόχο, ενώ εν γένει οι προσεληνώσεις γίνονται σε απόσταση χιλιομέτρων απ' αυτό, συνεπώς επιτεύχθηκε.

Η Jaxa δημοσιοποίησε επίσης σήμερα τις πρώτες εικόνες απ' αυτή την προσελήνωση, την πρώτη της Ιαπωνίας η οποία έγινε η πέμπτη χώρα στον κόσμο που κατάφερε να προσεδαφιστεί στο φυσικό δορυφόρο της Γης μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σοβιετική Ένωση, την Κίνα και την Ινδία.

Ωστόσο το ιαπωνικό επίτευγμα συνοδεύθηκε από ένα σοβαρό πρόβλημα: το SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) παρουσίασε πρόβλημα στους ηλιακούς συλλέκτες, πράγμα που υποχρέωσε τη Jaxa να διακόψει την ηλεκτροδότησή του λιγότερο από τρεις ώρες μετά την προσελήνωσή του ώστε να κάνει οικονομία στις μπαταρίες με προοπτική να το θέσει ενδεχομένως και πάλι σε λειτουργία αργότερα.

🌙 Le petit engin spatial japonais SLIM qui s'est posé samedi dernier sur la Lune a touché le sol à environ 55 mètres de sa cible, soit un très haut degré de précision, a annoncé l'agence spatiale japonaise #AFP pic.twitter.com/KaD1jigzKB — Agence France-Presse (@afpfr) January 25, 2024

Η Jaxa πιστεύει πως είναι πιθανό τα ηλιακά πάνελ του SLIM να λειτουργήσουν και πάλι, όταν θα έχει αλλάξει η γωνία που πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου στο σημείο προσελήνωσης.

Το SLIM προσεληνώθηκε μέσα σε ένα μικρό κρατήρα διαμέτρου μικρότερης των 300 μέτρων, ο οποίος ονομάζεται Σιολί, και μπόρεσε να αποβιβάσει κανονικά τα δύο μικρά οχήματά του, τα οποία θα κάνουν αναλύσεις βράχων που προέρχονται από την εσωτερική δομή της Σελήνης (το σεληνιακό μανδύα), που είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.