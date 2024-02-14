«Βλέπω χρώματα»… το ΥouTube (θυγατρική της Google/ Alphabet) συχνά πειραματίζεται με νέα χαρακτηριστικά, κάποια εκ των οποίων δεν υιοθετούνται τελικά, αλλά τώρα… το πηγαίνει σε άλλο επίπεδο.
Πρόκειται για το πιο περίεργο ψυχεδελικό χαρακτηριστικό, που εμφανίστηκε σε κινητά τηλέφωνα και στην Ελλάδα, και έχει να κάνει με έναν νέο, εντελώς διαφορετικό, τρόπο επιλογής βίντεο.
Συγκεκριμένα, οι χρήστες του YouTube έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν βίντεο… βάσει τριών χρωμάτων, Το Κόκκινο, το Πράσινο και το Μπλε. Έτσι, ο χρήστης επιλέγει τη μικρή φωτό του βίντεο (thumbnail) με βάση πχ. τη νέα κόκκινη κατηγορία που εμφανίζεται χωριστά από τις υπάρχουσες.
Το θέμα είναι ότι τα βίντεο μεταξύ τους δεν έχουν… καμία θεματική σχέση παρά μόνο το χρώμα. Δηλαδή μπορεί να κυμαίνονται από αξιολόγηση αυτοκινήτου μέχρι παρουσίαση καλλυντικών ή κινητών ή εκπομπή μαγειρικής! Η πλατφόρμα φαίνεται να επιδιώκει να δοκιμάζετε να βρείτε νέο περιεχόμενο και νέα κανάλια κατά τύχη βάσει… χρώματος.
Το ερώτημα είναι αν κάποιοι παραγωγοί περιεχομένου εκμεταλλευτούν αυτό το χαρακτηριστικό, αν υιοθετηθεί τελικά, αναρτώντας το ίδιο βίντεο με… τρία διαφορετικά χρωματικά thumbnails για (πολύ) περισσότερες προβολές…
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.