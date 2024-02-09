Τον Μάιο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας εθνικό παρατηρητήριο για το gaming disorder (διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού), που θα διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα έρευνα για το ζήτημα, τονίστηκε στη ενημερωτική εκδήλωση «Παιδί και Διαδίκτυο: safe surf», που διοργάνωσαν το Noesis και ο δήμος Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Την εμπειρία από τον εθισμό του στα βιντεοπαιχνίδια κατέθεσε ο μαθητής Α’ Γυμνασίου, Χρήστος Τατσιόπουλος. Όπως είπε, πριν από τρία χρόνια, με την πρώτη του επαφή στο διαδίκτυο άνοιξε ένας καινούργιος κόσμος και με τους φίλους του συζητούσαν πότε θα έμπαιναν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια για να παίξουν μαζί. Σύντομα η λίγη ώρα που του επέτρεπε η οικογένεια του να παίζει αυξανόταν προοδευτικά. Λόγω του εθισμού, πρόσθεσε, άλλαξε ο χαρακτήρας του, θύμωνε, είχε άγχος και καυγάδιζε με την οικογένειά του και ιδιαίτερα με τον αδελφό του.

Είπε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να το ξεπεράσει, «σαν εθισμένος, ήμουν πολύ θυμωμένος που μου τα στέρησαν, τα βιντεοπαιχνίδια ήταν συνήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ξεπέρασε αυτή την περίοδο της αδράνειας, όπως τη χαρακτήρισε, θέλησε να κάνει κάτι δημιουργικό και έγραψε το παιδικό μυθιστόρημα «Το πετράδι της ζωής», με θέμα την αγάπη, τη συνεργασία και την καλοσύνη, αφιερωμένο στον αδελφό του.

Ο Χρήστος Τατσιόπουλος ανέφερε ότι συνεχίζει να παίζει παιχνίδια, αλλά με μέτρο και στις συσκευές του χρησιμοποιεί γονικό έλεγχο.

Ο Κωνσταντίνος Σιώμος, καθηγητής ψυχίατρος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, τόνισε ότι από το 2018 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εντάξει την διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού στις ψυχικές διαταραχές.

Επισήμανε ότι τα παιδιά που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια κάτω από 2 με 3 ώρες την ημέρα έχουν καλύτερες οικογενειακές σχέσεις, σχολικές επιδόσεις και κοινωνική ζωή και περισσότερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σε σχέση με όσους ασχολούνται πάνω από 3 ώρες

Αναφέρθηκε στην εκπαίδευση, για να επισημάνει ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει να διδάσκει, όχι μόνο πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και την ψηφιακή νοημοσύνη, τη δυνατότητα, δηλαδή, να προσαρμοστούμε στον σύγχρονο κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπαστυνόμος Χρήστος Παπαδόπουλος, από την Yποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 1 στα 3 παιδιά είδαν σεξουαλικές εικόνες στο διαδίκτυο από ατύχημα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 6% έχουν διαμοιράσει φωτογραφίες του ανάλογου περιεχομένου διαδικτυακά, το 17% δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσω διαδικτύου και από αυτά πάνω από 30% δεν το είπε πουθενά.

Σε ότι αφορά τα μέτρα προφύλαξης, επισήμανε ότι πρέπει να αλλάζουμε τακτικά τον κωδικό στο ρούτερ του σπιτιού και ιδίως εάν τον μοιραστούμε με κάποιον. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας η διεύθυνση ip οδήγησε τους αστυνομικούς σε λάθος σπίτι και αποδείχθηκε ότι ένοχος ήταν ο γείτονας. Αντίστοιχα, νεαρά άτομα, μαζεύτηκαν έξω από σπίτι και χρησιμοποίησαν το οικιακό ρούτερ για να βρίσουν συνομήλικ;o τους.

Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των συσκευών και πρόσθεσε ότι πρέπει να ενημερώνουμε το λογισμικό, να αγοράζουμε προγράμματα προστασίας από ιούς και να χρησιμοποιούμε κωδικούς κλειδώματος. Σε περίπτωση που κάποια συσκευή κλαπεί, τόσο η Google, όσο και η Apple μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε απομακρυσμένα διαγραφή περιεχομένου. Τέλος, ζήτησε από τους γονείς να μην εκθέτουν στα social τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών τους.

