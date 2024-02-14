Το σημερινό Google Doodle είναι αφιερωμένο στην ημέρα των ερωτευμένων που δεν είναι άλλη από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Google θέλησε μέσω της επιστήμης να παρουσιάσει ένα διαδραστικό Doodle που επικεντρώνεται στη δημιουργία «διατομικών δεσμών» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Το συγκεκριμένο Google Doodle μέσω της Χημείας μας έδειξε ότι τα διατομικά μόρια σχηματίζονται μέσω ενός δεσμού μεταξύ δύο ατόμων.

Μάλιστα αν κάνουμε το τεστ της Google θα δούμε περιπτώσεις όπως το H2 (αέριο υδρογόνο), όπου ο δεσμός εμφανίζεται μεταξύ πανομοιότυπων στοιχείων και το HCL (υδροχλώριο), όπου περιλαμβάνει δύο διαφορετικά στοιχεία.

Υπογραμμίζοντας την αρχή «τα αντίθετα έλκονται», στην ανάρτηση αυτή τονίζεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ στοιχείων με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, το Doodle περιλάμβανε ένα κουίζ προσωπικότητας στοιχείων, αναθέτοντας ένα χημικό στοιχείο με βάση τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που βασίζονται στην προσωπικότητα.

Το διαδραστικό Doodle, που ονομάστηκε «Cu Pd», πρόσφερε στους χρήστες την ευκαιρία να επιλέξουν το στοιχείο που προτιμούσαν, οδηγώντας τους σε μια σειρά από συναρπαστικά παιχνίδια.

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου, είναι αφιερωμένη στον ρομαντισμό και υπογραμμίζει τη σημασία των στενών σχέσεων.

Πηγή: skai.gr

