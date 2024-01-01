Για πολλά χρόνια τα κράτη απέρριπταν τις επενδύσεις στην εξερεύνηση του Διαστήματος. Ήταν η περίοδος της οικονομικής κρίσης, αλλά και ενός γενικότερου συλλογισμού, που στηριζόταν ολοένα και περισσότερο στη σχέση επένδυσης-κέρδους. Όταν έγινε αντιληπτό ότι το Διάστημα είναι -και- το μέλλον της οικονομικής δραστηριότητας, τότε η κατάσταση άλλαξε άρδην, φτάνοντας στο σημείο, σήμερα, να μιλάμε για ένα βάσιμο σχέδιο μετοίκησης στη Σελήνη και ακολούθως στον πλανήτη Άρη.

Το 2024 είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο έτος για την εξέλιξη της έρευνας στο Διάστημα. Η NASA έχει σχεδιάσει μία σειρά από αποστολές, με κορυφαία την προσελήνωση των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή της βάσης στην επιφάνεια του φυσικού δορυφόρου της Γης.

Όμως τα σχέδια για το 2024 δεν περιορίζονται στην αποστολή Artemis. Ένα νέο αθόρυβο υπερηχητικό αεροσκάφος θα κάνει την εμφάνισή του, ενώ έχει προγραμματιστεί η εκτόξευση δύο δορυφόρων για το Κλίμα, καθώς και μία ρομποτική αποστολή στην Ευρώπη, το παγωμένο φεγγάρι του Δία που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα παραπάνω και πολλά ακόμα έχει συμπεριλάβει σε ένα εντυπωσιακό βίντεο η NASA, παρουσιάζοντας την «περίληψη» των σχεδίων της για το 2024:

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.