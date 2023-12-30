Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα... 54 χρόνια μετά την ιστορική προσελήνωση στο Φεγγάρι και τη «βόλτα» του Νιλ Άρμστρονγκ στον φυσικό δορυφόρο της Γης, η ανθρωπότητα ετοιμάζεται για εξίσου σπουδαία επιτεύγματα. Το σχέδιο για την κατασκευή μόνιμης βάσης στη Σελήνη, αρχικά και ακολούθως στον πλανήτη Άρη, η εξερεύνηση εκτός ηλιακού συστήματος για πιθανή ζωή σε άλλα πλανητικά συστήματα είναι μόνο μερικά από τα project που «τρέχει» η διαστημική υπηρεσία. Ένα τεράστιο project, στο οποίο οι επιστήμονες προσδίδουν σημασία ανάλογη με τη «βόλτα» του Άρμστρονγκ στην επιφάνεια της Σελήνης, είναι το ταξίδι «εξερεύνησης» του Ήλιου από το Parker Solar Probe.

Θα περάσει «δίπλα» από τον Ήλιο με ταχύτητα 435.000 mph

Σε σχεδόν έναν χρόνο από τώρα, στις 24 Δεκεμβρίου 2024, το Parker Solar Probe της NASA θα περάσει μπροστά από τον Ήλιο με την εκπληκτική ταχύτητα των 195 km/s, ή 435.000 mph.

Κανένα ανθρωπογενές αντικείμενο δεν θα έχει κινηθεί τόσο γρήγορα ούτε, μάλιστα, θα έχει φτάσει τόσο κοντά στο άστρο μας - μόλις 6,1 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ή 3,8 εκατομμύρια μίλια από την «επιφάνεια» του Ήλιου. «Βασικά σχεδόν προσγειωνόμαστε σε ένα αστέρι», δήλωσε ο επιστήμονας του έργου Parker, Dr Nour Raouafi.

«Αυτό θα είναι ένα μνημειώδες επίτευγμα για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό ισοδυναμεί με την προσγείωση στη Σελήνη το 1969», δήλωσε στο BBC News ο επιστήμονας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Πώς θα αναπτύξει τόσο μεγάλη ταχύτητα

Η ταχύτητα του Parker Solar Probe θα προέλθει από την τεράστια βαρυτική έλξη που ασκείται καθώς πλησιάζει προς τον Ήλιο. Θα μοιάζει με πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Το Parker Solar Probe της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας είναι μια από τις πιο τολμηρές αποστολές που έχουν σχεδιαστεί ποτέ. Ξεκίνησε το 2018 με στόχο να κάνει επαναλαμβανόμενα, και ολοένα πιο κοντινά, περάσματα από τον Ήλιο.

Ο ελιγμός στα τέλη του 2024 θα οδηγήσει τον Parker στο μόλις 4% της απόστασης Ήλιου-Γης (149 εκατομμύρια km/93 εκατομμύρια μίλια).

Θερμοκρασίες 1.400 βαθμών Κελσίου

Η πρόκληση θα είναι τεράστια. Στο περιήλιο, το σημείο θα βρεθεί το διαστημόπλοιο πλησιέστερα στο αστέρι, η θερμοκρασία στο μπροστινό μέρος του διαστημικού σκάφους πιθανότατα θα φτάσει τους 1.400C.

Η στρατηγική του Parker είναι να μπαίνει γρήγορα και να βγαίνει γρήγορα, κάνοντας μετρήσεις του ηλιακού περιβάλλοντος με όργανα που αναπτύσσονται πίσω από μια παχιά θερμική ασπίδα. Η ανταμοιβή, ελπίζουν οι ερευνητές, θα είναι η πρωτοποριακή γνώση για ορισμένες βασικές ηλιακές διεργασίες.

Το επόμενο έτος θα είναι η κορύφωση της αποστολής του Parker. Δεν θα είναι σε θέση να πλησιάσει τον Ήλιο πέρα από τον Δεκέμβριο, κυρίως επειδή η τροχιά του δεν θα επιτρέπει πλέον στα swingbys της Αφροδίτης να επηρεάζουν την πορεία του.



Πηγή: skai.gr

