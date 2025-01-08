Βρετανικά πανεπιστήμια και άλλα ανώτατα ιδρύματα συμμετέχουν στην έξοδο των βρετανικών θεσμών από την πλατφόρμα Χ του Ιλον Μασκ που καθιερώνεται ως τοξικό κοινωνικό δίκτυο που διασπείρει παραπληροφόρηση.

Έρευνα του Reuters έδειξε ότι σειρά πανεπιστημίων είτε μείωσαν στο ελάχιστο τη χρήση του Χ είτε αποχώρησαν πλήρως ακολουθώντας το πλήθος των πανεπιστημιακών που εγκαταλείπουν την πλατφόρμα, ο ρόλος της οποίας αναδείχθηκε σε όλες της τις διαστάσεις κατά τις βίαιες ρατσιστικές ταραχές του περασμένου χρόνου στη Βρετανία.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ιλον Μασκ ζήτησε τη φυλάκιση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και την αποφυλάκιση του αντιμουσουλμάνου ακτιβιστή Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, συνιδρυτή της ακροδεξιάς English Defence League και γνωστού ως Τόμι Ρόμπινσον.

Πλέον, βρετανικοί θεσμοί που εγκαταλείπουν το Χ επικαλούνται παραπληροφόρηση, περιεχόμενο που υποκινεί τη βία και μειούμενη ανταπόκριση του κοινού.

Το Reuters παρακολούθησε τους λογαριασμούς στο Χ 150 πανεπιστημίων, των κολεγίων τους και σχολών μουσικών σπουδών και παραστατικών τεχνών και ήρθε σε επαφή με όσα είχαν λίγες ή καθόλου αναρτήσεις κατά τους τελευταίους μήνες.

«Το London Business School εξετάζει διαρκώς τα δίκτυα επικοινωνίας και αποφασίζει διαρκώς ποια θα χρησιμοποιήσει με βάση το επίπεδο αποτελεσματικής ανταπόκρισης του κοινού», απάντησε το LBS, μία από τις καλύτερες επιχειρηματικές σχολές στον κόσμο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Reuters.

Το τελευταίο post του LBS προς τους 182.000 followers στο Χ ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το Reuters μετέδωσε τον Οκτώβριο ότι βρετανικές αστυνομικές υπηρεσίες έχουν εγκαταλείψει το Χ ή έχουν περικόψει την χρήση του.

Τουλάχιστον 7 από τα 31 κολέγια του Πανεπιστημίου του Cambridge έχουν σταματήσει να κάνουν αναρτήσεις στο Χ.

«Γνωρίζουμε ότι η πλατφόρμα αυτή γίνεται ολοένα και πιο τοξική, κατά συνέπεια θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την παρουσία μας στο Χ και να εξετάζουμε τις εναλλακτικές που εμφανίζονται», δήλωσε το Homerton College.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge δήλωσε στο Reuters ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Χ μαζί με άλλα κανάλια επικοινωνίας.

Στην Οξφόρδη, το Merton College έχει διαγράψει τον λογαριασμό του στο Χ. Και δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για σχολιασμό.

Το Harris Manchester, επίσης κολέγιο της Οξφόρδης, ανήρτησε το τελευταίο του post στο Χ στις 15 Νοεμβρίου και ζήτησε από τους followers να το αναζητήσουν σε άλλες πλατφόρμες.

Το University of East Anglia δήλωσε ότι η ανταπόκριση των followers στον λογαριασμό του στο Χ έχει καταποντισθεί κατά 80%.

Το Χ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το Falmouth University ανήρτησε το τελευταίο του post στο Χ τον Σεπτέμβριο, ενώ το Plymouth Marjon University ανακοίνωσε ότι δεν χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα του Ιλον Μασκ.

Το London Metropolitan University δήλωσε ότι δεν κάνει πλέον ενεργά αναρτήσεις στο Χ επικαλούμενο την μειούμενη ανταπόκριση.

Το Buckinghamshire New University δήλωσε ότι το Χ «δεν είναι πλέον ένας χώρος όπου επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε συνομιλίες με το πανεπιστήμιό μας».

Το Royal Northern College of Music δήλωσε ότι «ενσυνειδήτως κατευθύνει αλλού την ενέργειά του», ενώ το Trinity Lab, η σχολή παραστατικών τεχνών του Λονδίνου, διέγραψε τον λογαριασμό του στο Χ.

Η τελευταία ανάρτηση του Royal Central School of Speech and Drama στο Χ χρονολογείται από τον περασμένο Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

