Όταν δεν τσακώνεται με κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους, ο ιδιοκτήτης του X και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μάσκ παρεμβαίνει στις υποθέσεις άλλων χωρών, προκαλώντας αναστάτωση.

Το Politico κατέγραψε 13 περιστατικά στα οποία ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη παρενέβη και τσακώθηκε με πολιτικούς εκτός των ΗΠΑ.

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Ίλον Μασκ και ο Ρίσι Σούνακ είχαν μια πολύ καλή σχέση, μέχρι που ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Κιρ Στάρμερ, και οι σχέσεις του με το Ηνωμένο Βασίλειο από τότε πήραν την κάτω βόλτα. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη διακυβέρνηση των Εργατικών, ο Μασκ υποστήριξε ότι «ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος» στη χώρα - και τα πράγματα συνέχισαν να διολισθαίνουν από εκεί και πέρα.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla υποστήριξε ότι η Βρετανία είναι ένα «τυραννικό αστυνομικό κράτος», επιτέθηκε στον Στάρμερ για την αστυνόμευση των ακροδεξιών διαδηλώσεων, προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται «σταλινικό» με την τροποποίηση των κανόνων φορολογίας κληρονομιάς για τους αγρότες, ζήτησε να φυλακιστεί ο πρωθυπουργός για την αντίδραση του κράτους στη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και χαρακτήρισε τον υπουργό προστασίας του Στάρμερ «απολογητή της γενοκτονίας των βιασμών».

Ο Χάμζα Γιούσαφ πρωθυπουργός της αυτόνομης κυβέρνησης της Σκωτίας, ένας από τους σημαντικότερους μουσουλμάνους πολιτικούς της Βρετανίας, χαρακτηρίστηκε «σούπερ-σούπερ ρατσιστής» από τον Μασκ με αφορμή μια ομιλία που έκανε για τον δομικό ρατσισμό στη Σκωτία. «Η Σκωτία του έδωσε τα πάντα και παρόλα αυτά απεχθάνεται τους λευκούς», σχολίασε ο Μασκ.

Ο Μασκ βρήκε ακόμη και χρόνο να τσακωθεί με έναν υποτιθέμενο σύμμαχό του. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ζήτησε την αντικατάσταση του Νάιτζελ Φάρατζ από επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Reform UK» - κορυφαίο ακόλουθο του Τραμπ - επειδή είχε πάρει αποστάσεις για την υπόθεση του φυλακισμένου ακροδεξιού ταραξία Τόμι Ρόμπινσον. Ο Φάρατζ πάντως επιμένει ότι μπορούν ακόμα να είναι φίλοι.

Γερμανία

Καθώς οι Γερμανοί προετοιμάζονται για τις κάλπες τον επόμενο μήνα, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ρίχνοντας το βάρος του στο ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία», υποστηρίζοντας ότι μόνο το AfD «μπορεί να σώσει τη χώρα».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις, με τον Όλαφ Σολτς να του απαντά πως οι πολιτικές συμβουλές του δεν είναι καλές, ενώ και ο επικρατέστερος υποψήφιος καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς τα έβαλε επίσης μαζί του, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του ιδιοκτήτη του X «παρεμβατικά και αλαζονικά».

Ο Μασκ σχεδιάζει παράλληλα και μια συζήτηση στο X με την Άλις Βέιντελ, την υποψήφια του AfD για την καγκελαρία. Το τελευταίο σχόλιο του Σολτς για αυτό ήταν: «Μην ταΐζεις το τρολ».

Ουκρανία

Ο Μασκ είχε και «μελετημένο» σχέδιο για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τον Οκτώβριο του 2022 έκανε μια δημοσκόπηση στο Χ, προτείνοντας τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε τέσσερες ουκρανικές περιφέρειες που κατέλαβε η Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με αυτό, απαντώντας σαρκαστικά με μια δημοσκόπηση για το αν οι άνθρωποι προτιμούν έναν Μασκ που υποστηρίζει τη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Ακολούθησε ένα τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι μετά τις αμερικανικές εκλογές - με τον Μασκ να ακούει την συνομιλία τους. Και αυτό ήταν άβολο.

Καναδάς

Μια πρόβλεψη του Μασκ πάντως αποδείχθηκε σωστή. Προέβλεψε τον περασμένο Νοέμβριο ότι ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό «θα φύγει στις επερχόμενες εκλογές». Ο Τριντό όπως αποδεικνύεται, δεν θα φτάσει καν μέχρι την ημέρα των εκλογών, καθώς παραιτήθηκε από πρωθυπουργός τη Δευτέρα μετά από περισσότερα από 9 χρόνια στην εξουσία. Στον Μασκ δεν θα λείψει καθόλου πάντως, καθώς ο Τριντό είχε χαρακτηρίσει την επανεκλογή του Τραμπ ως πλήγμα για τα δικαιώματα των γυναικών.

Αυστραλία

Μέχρι και οι πολιτικοί στην Αυστραλία δεν ξέφυγαν από τα καυστικά σχόλια του Μασκ αν και τουλάχιστον αυτά αφορούσαν τομείς που θα περίμενε κανείς από έναν επιχειρηματία τεχνολογίας να έχει άποψη.

Ο Μασκ επιτέθηκε στα σχέδια της χώρας να απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας τα ως έναν «παρασκηνιακό τρόπο ελέγχου της πρόσβασης στο διαδίκτυο». Αποκάλεσε επίσης την κυβέρνηση «φασίστες». Η κυβέρνηση της Αυστραλίας με τη σειρά της απέρριψε την κριτική του, με έναν υπουργό να λέει ότι η δουλειά τους «δεν είναι να βρουν μια πολιτική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ικανοποιήσουν τον Ίλον Μασκ. Αλλά μην του το πείτε αυτό!».

Βραζιλία

Η Βραζιλία έκανε κάποια περαιτέρω βήματα από την Αυστραλία και μπλόκαρε προσωρινά το Χ του Μασκ πέρυσι, αφού αρνήθηκε να απαγορεύσει λογαριασμούς που διέδιδαν fake news σχετικά με τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας το 2022.

Υπήρξαν ισχυρισμοί πως οι λογαριασμοί είχαν στοχοποιηθεί για πολιτικούς λόγους και σε αντίποινα, ο Μασκ απέλυσε το προσωπικό της X στη Βραζιλία και έκλεισε το τοπικό γραφείο της εταιρείας. Η απαγόρευση άρθηκε αφού η X πλήρωσε 3,8 εκατομμύρια λίρες σε πρόστιμα και μπλόκαρε τους εν λόγω λογαριασμούς.

Ο δικαστής που διέταξε το κλείσιμο του Χ δέχτηκε πυρά από τον Μασκ. Είχε αναρτήσεις memes που συνέκρινε τον Alexandre de Moraes με τον Voldemort (του Χάρι Πότερ) και Darth Vader (Star Wars).

Ιρλανδία

Οι αναρτήσεις του Μασκ είναι σίγουρα δημιουργικές. Σε μια από αυτές χλεύασε τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό (IRA), αποκαλώντας τον «τόσο τρομακτικό όσο ένα βελούδινο παιχνίδι» λέγοντας πως δεν είναι «τόσο σκληροπυρηνικός». Εξήρε επίσης μια αντι-μεταναστευτική συγκέντρωση στο Δουβλίνο, γράφοντας πως: «Ο λαός της Ιρλανδίας υπερασπίζεται τον εαυτό του!».

Ρουμανία

Οι προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία - που ακυρώθηκαν καθώς οι αρχές επικαλέστηκαν υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία - προκάλεσαν την οργή του Μασκ. «Πώς μπορεί ένας δικαστής να ακυρώσει τις εκλογές και να μην θεωρείται δικτάτορας;», ανέφερε έξαλλος.

Δανία - Γροιλανδία

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του υπερπόντιου εδάφους της Γροιλανδίας της Δανίας, το οποίο χαρακτηρίζει «απολύτως απαραίτητο» για την αμερικανική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen δεν είναι, όπως είναι αναμενόμενο, μεγάλος οπαδός αυτής της ιδέας. Την Τρίτη, ενώ ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ, επισκεπτόταν το νησί, δήλωσε ότι «η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς».

Ο Μασκ είχε επίσης την άποψή του στο Χ, γράφοντας: «Αν οι κάτοικοι της Γροιλανδίας θέλουν να γίνουν μέρος της Αμερικής, πράγμα που ελπίζω να κάνουν, θα είναι ευπρόσδεκτοι!».

Ολλανδία

Η προτίμηση του Μασκ να κάνει παρέα με άτομα της ακροδεξιάς φάνηκε για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Geert Wilders, τον Ολλανδό πολιτικό που εδώ και καιρό κάνει εκστρατεία κατά του Ισλάμ και της μετανάστευσης.

Ο ιδιοκτήτης του X τόνισε το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στη χώρα και υποστήριξε ότι «το ολλανδικό έθνος θα πεθάνει από μόνο του». Όπως σχολιάζει το Politico, έχοντας 12 παιδιά, ο Μασκ μάλλον έχει να δώσει πολλές χρήσιμες συμβουλές στους σεμνούς Ολλανδούς.

Βενεζουέλα

Ο αριστερός πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απαγόρευσε το X για 10 ημέρες τον περασμένο Αύγουστο, αφού ήρθε σε σύγκρουση με τον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης της X χαρακτήρισε τον Μαδούρο «δικτάτορα» και «κλόουν» και τον κατηγόρησε για «μεγάλη εκλογική απάτη». Να σημειωθεί πως αυτό πιστεύει και η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση.

Φινλανδία

Στην προ-Χ εποχή του, ο Μασκ χλεύασε και την πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν επειδή επισκέφθηκε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στα τέλη του 2021 αφού εκτέθηκε σε κρούσμα κορωνοϊού. Το meme που ανήρτησε έδειχνε την εικόνα δύο νεαρών σε ένα νυχτερινό κέντρο με τις λεζάντες: «Λοιπόν, τι κάνετε για να ζήσετε; Είμαι ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας». Ακολούθησε μια ανάρτηση που έλεγε ότι η Μαρίν «φαίνεται να είναι cool», προκαλώντας την πρωθυπουργό να απολογηθεί.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Μασκ κατάφερε να διαπληκτιστεί και με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Οκτώβριο ξεκίνησε έναν διαδικτυακό καυγά με την απερχόμενη αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βιέρα Γιούροβα, αποκαλώντας την «την επιτομή του μπανάλ, του γραφειοκρατικού κακού».

Αυτό συνέβη αφότου τον αποκάλεσε «προωθητή του κακού» καθώς υπήρχε διαμάχη για το X. Ο Μασκ την αποκάλεσε επίσης «αντιδημοκρατική» και είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «δεν πρέπει να της παραχωρήσει εξουσία».

Τέλος, η απόφασή του να φιλοξενήσει την ακροδεξιά Βέιντελ σε live συζήτηση στο Χ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ, με την Επιτροπή να δέχεται πιέσεις να λάβει νομικά μέτρα κατά του Χ.

