Η Meta καταργεί το πρόγραμμα fact-checking στις ΗΠΑ

Πρόκειται για ένα σημαντικό πισωγύρισμα της πολιτικής ελέγχου του περιεχομένου, ανακοίνωσε ο ιδρυτής της Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Η Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) τερματίζει το πρόγραμμα fact-checking στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα σημαντικό πισωγύρισμα της πολιτικής ελέγχου του περιεχομένου, ανακοίνωσε ο ιδρυτής της Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

«Θα απαλλαγούμε από τα fact-checkers και θα τα αντικαταστήσουμε με τα community notes, αντίστοιχα με του Χ (πρώην Twitter), αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανακοίνωσε ο Ζάκερμπεργκ με μήνυμά του στα κοινωνικά μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

