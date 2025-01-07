Βρετανία: Συλλογική αγωγή εργαζομένων κατά της McDonald's για διακριτική μεταχείριση, ομοφοβία, ρατσισμό και παρενόχληση

Περισσότεροι από 700 εργαζόμενοι στην McDonald's συμμετέχουν σε ομαδική αγωγή κατά του αμερικανικού ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε σήμερα η δικηγορική εταιρεία που τους εκπροσωπεί, ενάμισι χρόνο μετά την έρευνα του BBC που έφερε στο φως τις πρακτικές της εταιρείας.

Τα πρόσωπα αυτά περιγράφουν περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης που συνδέονται με αναπηρία, ομοφοβία, ρατσισμό και παρενόχληση, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Leigh Day, σύμφωνα με την οποία η αγωγή αφορά προς το παρόν περισσότερα από 450 εστιατόρια της McDonald's

Η αλυσίδα απασχολεί περισσότερα από 170.000 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πλειονότητά τους νεαροί ή και έφηβοι, με προσωρινές συμβάσεις.

Η συλλογική αυτή αγωγή, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι μικρότεροι των 20 ετών την εποχή των γεγονότων, ξεκίνησε μετά την έρευνα του BBC τον Ιούλιο του 2023, που περιλάμβανε σειρά μαρτυριών.

Τότε, ο γενικός διευθυντής της McDonald's στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία Αλιστερ Μακρό είχε ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του ομίλου για «σαφείς παραλείψεις» στην προστασία των εργαζομένων. Είχε αποκαλύψει επίσης ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει «μία ή δύο» κατηγορίες την εβδομάδα για σεξουαλική παρενόχληση από εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αλιστερ Μακρό θα καταθέσει το απόγευμα ενώπιον νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της Βουλής στο πλαίσιο προετοιμασίας νόμου που θα μεταρρυθμίσει το εργατικό δίκαιο.

«Χρειάστηκε να αντιμετωπίσω ομοφοβικά σχόλια εκ μέρους της διεύθυνσης και μελών της ομάδας», δήλωνε 19χρονος εργαζόμενος την εποχή των καταγγελλόμενων γεγονότων, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Leigh Day. «Ο προϊστάμενός μου μου είχε πει ότι δεν μπορούσα να τα αντιμετωπίσω και ότι θα έπρεπε απλώς να παραιτηθώ».

Το BBC επικαλείται σε σημερινό δημοσίευμα την περίπτωση εργαζόμενου που έπεσε θύμα μπούλινγκ διότι έπασχε από αναπηρία και από μόλυνση στα μάτια. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Η McDonald's δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Το 2019, η αλυσίδα είχε γίνει επίσης στόχος κατηγοριών, όταν το συνδικάτο των Εργαζομένων στην Αρτοποιία και την Διατροφή (BFAWU) είχε καταγγείλει ότι περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι δήλωναν ότι είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακομεταχείρισης στον τόπο εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

