Νέα μελέτη εκτιμά ότι αν θέλει πραγματικά κάποιος να τρώει σαν άνθρωπος των σπηλαίων, θα πρέπει να αποφεύγει το κόκκινο κρέας.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan λένε ότι οι πρώτοι άνθρωποι δεν επικεντρώνονταν αποκλειστικά στη ζωική πρωτεΐνη, όπως μεταδίδει η Dailymail.

Αντίθετα, οι άνθρωποι των σπηλαίων ήταν ως επί το πλείστον χορτοφάγοι των οποίων η διατροφή περιείχε φυτικές τροφές, όπως βελανίδια, δημητριακά, όσπρια και υδρόβια φυτά.

«Αυτή η ανακάλυψη υπογραμμίζει τη σημασία των φυτικών τροφών στην εξέλιξη των προγόνων μας», δήλωσε ο Dr Hadar Ahituv, επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης.

«Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα πρώιμα ανθρωποειδή συγκέντρωναν μια μεγάλη ποικιλία φυτών όλο το χρόνο, τα οποία επεξεργάζονταν χρησιμοποιώντας εργαλεία κατασκευασμένα από βασάλτη.

«Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μελέτη της πρώιμης ανθρώπινης δίαιτας και της βαθιάς σύνδεσής τους με τα φυτικά τρόφιμα».

Οι άνθρωποι των σπηλαίων έχουν από καιρό απεικονιστεί ως αχόρταγοι κρεατοφάγοι.

Αλλά στη νέα τους μελέτη, η ομάδα ξεκίνησε να κατανοήσει τι έτρωγαν πραγματικά οι πρώτοι άνθρωποι.

Οι ερευνητές εστίασαν σε εργαλεία βασάλτη που βρέθηκαν σε έναν αρχαίο οικισμό κοντά στο Gesher Benot Ya'akov.

Αυτή η τοποθεσία, που βρίσκεται στις όχθες της αρχαίας λίμνης Χούλα, περιλαμβάνει πάνω από 20 στρώματα οικισμού, απολιθωμένα υπολείμματα ζώων και υπολείμματα φυτών.

Κατά την ανάλυσή τους, οι ερευνητές ανακάλυψαν κόκκους αμύλου περίπου 780.000 ετών στα εργαλεία βασάλτη.

«Αυτοί περιλαμβάνουν βελανίδια, κόκκους χόρτου, νεροκάστανα, ριζώματα κίτρινου νούφαρου και σπόρους ψυχανθών», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο PNAS.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό δείχνει ότι τα φυτά έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου των σπηλαίων.

Όσο για το γιατί οι αρχαίοι μας πρόγονοι έδιναν προτεραιότητα σε αυτές τις τροφές, οι ερευνητές εκτιμούν ότι μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου.

«Οι ξηροί καρποί και οι ρίζες είναι πλούσια σε υδατάνθρακες ζωτικής σημασίας για τις ενεργειακές απαιτήσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου», πρόσθεσαν.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τις εξελιγμένες μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι άνθρωποι για την επεξεργασία φυτικών υλικών.

Οι κόκκοι του αμύλου βρέθηκαν σε μαχαίρια και αμόνι βασάλτη - εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να σπάσουν και να συνθλίψουν μια ποικιλία φυτών, συμπεριλαμβανομένων των βελανιδιών, των δημητριακών, των οσπρίων και των υδρόβιων φυτών.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μικροσκοπικά υπολείμματα όπως κόκκους γύρης, τρίχες τρωκτικών και φτερά, τα οποία λένε ότι υποστηρίζουν την αξιοπιστία των ευρημάτων του αμύλου.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν να ξαναγραφτεί το στερεότυπο σχετικά με τον άνθρωπο των σπηλαίων που αγαπά το κρέας.

«Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν περαιτέρω τη σημασία των φυτικών τροφών στην εξελικτική μας ιστορία και υπογραμμίζουν την ανάπτυξη περίπλοκων συμπεριφορών που σχετίζονται με τα τρόφιμα», πρόσθεσαν οι ίδιοι.

Πηγή: skai.gr

