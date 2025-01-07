Οι εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών - Τι δείχνει νέα μελέτη

Εάν είχατε ποτέ λογομαχία με το αντίθετο φύλο, μπορεί να έχει γίνει αντιληπτό ότι οι άνδρες και οι γυναίκες απλώς δεν βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος.

Τώρα, μια μελέτη όχι μόνο δείχνει ότι αυτό είναι πράγματι έτσι, αλλά ότι τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι πραγματικά διαφορετικά από τη γέννησή τους.

Σε αυτό που περιγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες μελέτες ανατομίας εγκεφάλου νεογνών, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν σαρώσεις κεφαλής σε περισσότερα από 500 μωρά, όπως μεταδίδει η DailyMail.

Συνολικά, τα θηλυκά μωρά είχαν περισσότερη φαιά ουσία (γκρι) στον εγκέφαλό τους, ενώ τα αρσενικά είχαν περισσότερη λευκή ουσία.

Η φαιά ουσία βρίσκεται κυρίως στο πιο εξωτερικό στρώμα του εγκεφάλου, ή στον φλοιό, και παίζει μεγάλο ρόλο στις νοητικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, τα συναισθήματα και η επεξεργασία πληροφοριών.

Εν τω μεταξύ, η λευκή ουσία, ο πιο χλωμός ιστός προς το κέντρο, επιταχύνει τα σήματα μεταξύ των κυττάρων και παίζει κρίσιμο ρόλο βοηθώντας το σώμα να επεξεργαστεί πληροφορίες.

Οι ερευνητές, από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, προτείνουν ότι αυτές οι διαφορές με βάση το φύλο «επεκτείνονται» μέχρι την ενηλικίωση.

Ωστόσο, το αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου εγκεφάλου είναι ένα θέμα που συζητείται έντονα.

«Πολλές από τις διαφορές φύλου που βρήκαμε κατά τη γέννηση, πράγματι, φαίνεται να επεκτείνονται μέχρι την ενηλικίωση», είπε η επικεφαλής συγγραφέας Yumnah Khan στη MailOnline.

Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερη φαιά ουσία στον εγκέφαλό τους από τους άνδρες, αλλά το αν αυτή η διαφορά υπάρχει από τη γέννησή τους δεν έχει διερευνηθεί.

Για να μάθει περισσότερα, η ομάδα μελέτησε δεδομένα από το Developing Human Connectome Project, μια συνεργασία μεταξύ του King's College του Λονδίνου, του Imperial College του Λονδίνου και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Εξέτασαν τις διαφορές του φύλου στον όγκο του εγκεφάλου σε 514 νεογνά ηλικίας 0 έως 28 ημερών (236 γυναίκες και 278 άνδρες).

Τα βρέφη είχαν υποβληθεί σε σάρωση εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία (MRI) – η οποία χρησιμοποιεί ισχυρά μαγνητικά πεδία και ραδιοκύματα για να παράγει λεπτομερείς εικόνες του εσωτερικού του σώματος.

Κατά μέσο όρο, οι εγκέφαλοι των ανδρών έτειναν να είναι μεγαλύτεροι σε όγκο από τους γυναικείους εγκεφάλους, ακόμη και αφού ελήφθησαν υπόψη οι διαφορές του φύλου σε σχέση με το βάρος γέννησης.

«Λάβαμε υπόψη πρόσθετους παράγοντες, όπως το βάρος γέννησης, για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι διαφορές είναι συγκεκριμένες για τον εγκέφαλο και όχι λόγω γενικών διαφορών μεγέθους μεταξύ των φύλων», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Dr Alex Tsompanidis στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Εξετάζοντας συγκεκριμένα τη φαιά ουσία, τα θηλυκά έδειξαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο όγκο σε περιοχές φαιάς ουσίας που σχετίζονται με τη μνήμη και τη συναισθηματική ρύθμιση.

Εν τω μεταξύ, τα αρσενικά κατά μέσο όρο είχαν μεγαλύτερους όγκους στις περιοχές της φαιάς ουσίας που εμπλέκονται στην αισθητηριακή επεξεργασία και τον κινητικό έλεγχο.

Η αισθητηριακή επεξεργασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα δέχεται και ερμηνεύει τα εισερχόμενα ερεθίσματα μέσω των αισθήσεών μας, ενώ ο κινητικός έλεγχος είναι απλώς η ικανότητά μας να ρυθμίζουμε ή να κατευθύνουμε τις κινήσεις μας.

Έτσι, τα θηλυκά μπορεί να είναι καλύτερα στο να ανακαλούν και να επεξεργάζονται τις αναμνήσεις, ενώ έχουν περισσότερη συναισθηματική επίγνωση.

Εν τω μεταξύ, τα αρσενικά μπορεί να έχουν καλύτερη αίσθηση κατεύθυνσης και περισσότερη επίγνωση του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Πιστεύεται ότι αυτές οι διαφορές αναπτύσσονται στη μήτρα, αλλά μπορεί να γίνουν πιο έντονες μετά τη γέννηση.

«Επειδή αυτές οι διαφορές φύλου είναι εμφανείς τόσο σύντομα μετά τη γέννηση, μπορεί εν μέρει να αντικατοπτρίζουν τις βιολογικές διαφορές φύλου κατά την προγεννητική ανάπτυξη του εγκεφάλου», είπε η Khan.

«[Αυτά μπορεί] στη συνέχεια να αλληλεπιδράσουν με τις περιβαλλοντικές εμπειρίες με την πάροδο του χρόνου για να διαμορφώσουν περαιτέρω διαφορές φύλου στον εγκέφαλο».

Η μελέτη – που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Biology of Sex Differences – περιγράφεται ως η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα για τη διερεύνηση των διαφορών στον εγκέφαλο νεογνών.

Μεταξύ των συγγραφέων της συγκαταλέγεται ο Simon Baron-Cohen, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αυτισμού του Πανεπιστημίου του Cambridge και ξάδερφος του κωμικού και ηθοποιού Sacha.

Πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, πρότεινε την ακραία θεωρία του ανδρικού εγκεφάλου για τον αυτισμό πριν από δύο δεκαετίες, υποδεικνύοντας ότι οι άνδρες ήταν καλύτεροι στη «συστημοποίηση» βρίσκοντας πρότυπα και κανόνες, ενώ οι γυναίκες ήταν καλύτερες στην ενσυναίσθηση.

«Αυτές οι διαφορές δεν συνεπάγονται ότι ο εγκέφαλος των ανδρών και των γυναικών είναι καλύτερος ή χειρότερος», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Simon Baron-Cohen, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Αυτισμού του Πανεπιστημίου του Cambridge.

«Αυτή η έρευνα μπορεί να είναι χρήσιμη για την κατανόηση άλλων ειδών νευροποικιλομορφίας, όπως ο εγκέφαλος σε παιδιά που αργότερα διαγιγνώσκονται ως αυτιστικά, καθώς αυτό διαγιγνώσκεται πιο συχνά στους άνδρες».

Το ερώτημα αν ο εγκέφαλος των ανδρών και των γυναικών διαφέρουν σημαντικά στην ενήλικη ζωή έχει διχάσει εδώ και καιρό τους ερευνητές.

Το 2021, ειδικοί στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Επιστήμης της Rosalind Franklin ανέφεραν ότι η ανατομία του εγκεφάλου μεταξύ των δύο φύλων δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου.

«Ο εγκέφαλος των ανδρών και των γυναικών διαφέρει ελαφρώς, αλλά το βασικό εύρημα είναι ότι αυτές οι διακρίσεις οφείλονται στο μέγεθος του εγκεφάλου, όχι στο φύλο», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Δρ Lise Eliot.

«Οι διαφορές του φύλου στον εγκέφαλο είναι μικροσκοπικές και αντιφατικές, εφόσον ληφθεί υπόψη το μέγεθος του κεφαλιού των ατόμων».

Ωστόσο, μια μελέτη του 2013 στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια βρήκε «εντυπωσιακές» διαφορές στη νευρωνική σύνδεση ανδρών και γυναικών.

Εν τω μεταξύ, μια μελέτη του 2017 διαπίστωσε ότι οι γυναίκες έχουν «πιο ενεργό εγκέφαλο από τους άνδρες», ειδικά στον προμετωπιαίο φλοιό, που εμπλέκεται στον έλεγχο της εστίασης και των παρορμήσεων.

Πηγή: skai.gr

