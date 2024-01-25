Viber: Η Ελλάδα μια από τις κορυφαίες της αγορές

Στην Ελλάδα, ως μια αγορά πρώτης προτεραιότητας για τις νέες λειτουργίες του Viber, αναφέρθηκε η ανώτερη διοικητική ομάδα της Rakuten Viber, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου, Ofir Eyal, στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, και της Chief Revenue Officer, Cristina Constandache, σε εκδήλωση που διοργάνωσε χθες στην Αθήνα, δίνοντας μάλιστα έμφαση στο ρόλο της χώρας μας στην εξέλιξή του ως υπερεφαρμογή.

«Η Ελλάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ευρώπης, αφού αναμειγνύει έξοχα τον πολιτισμό της με την τεχνολογία και την πρόοδο.

Το να βλέπουμε τους Έλληνες να σέβονται και να διατηρούν την πλούσια Ιστορία τους, ενώ την ίδια ώρα αγκαλιάζουν την καινοτομία, πραγματικά μας εμπνέει», είπε ο Ofir Eyal, διευθύνων σύμβουλος της Rakuten Viber. «Είμαστε περήφανοι που γινόμαστε μέρος του ταξιδιού σας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, βοηθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να αλλάζουν, να μεγαλώνουν και να καινοτομούν».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της ενδυνάμωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού για να γίνει η Ελλάδα ακόμα πιο εξωστρεφής, πιο φωτεινή, πιο ψηφιακή.

Επιπλέον, ξεχωριστή αναφορά έκανε στον ψηφιακό βοηθό mAIgov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για το ελληνικό Δημόσιο, που διευκολύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας τη διάδρασή τους με το κράτος.

Εξετάζοντας τις τελευταίες ψηφιακές τάσεις και τις μελλοντικές προβλέψεις για την αγορά, η Cristina Constandache, Chief Revenue Office της Rakuten Viber, ξεχώρισε τους κύριους παράγοντες που πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις σήμερα για τη μελλοντική τους επιτυχία. Χαρακτηριστικές τάσεις είναι το direct marketing απευθείας προς τον καταναλωτή, η αμφίδρομη διάδραση μεταξύ επιχείρησης και πελάτη, καθώς και η μείωση του αριθμού των εργαλείων MarTech που χρησιμοποιούν οι εταιρείες.

Ανέφερε επίσης ότι σύντομα οι εταιρείες θα αναζητούν μια ενιαία πλατφόρμα για να καλύψουν τις ανάγκες τους και οι υπερεφαρμογές αναμένεται να συνεχίσουν να αναβαθμίζονται στην Ευρώπη, μετά τη σημαντική τους επιτυχία στην Ασία, με παραδείγματα όπως το WeChat, το Line και το Grab.

Η Noa Bar Shay, Sr. Director, Partnerships & Sales, και ο Konstantin Kostadinov, Sr. Sales Director CEE & CIS της Rakuten Viber, εξήγησαν πώς οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λύσεις Viber for Business στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος υπερεφαρμογής για τις διάφορες επιχειρηματικές τους ανάγκες: ενδυνάμωση της αναγνώρισης της μάρκας, αύξηση των πωλήσεων, αύξηση του ROI, βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και άλλα. Σημείωσαν ότι σήμερα οι 5 κορυφαίοι κλάδοι που χρησιμοποιούν το Viber for Business στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο (43%), χρηματοπιστωτικά και ασφαλίσεις (14%), υγεία και ευεξία (11%), FMCG (10%), πληροφορική και τηλεπικοινωνίες (7%), ενώ ακολουθεί από κοντά ο κλάδος της φιλοξενίας.

Η ομάδα της Rakuten Viber προσέφερε μια εικόνα των επερχόμενων λειτουργιών που οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να περιμένουν στο μέλλον από την εφαρμογή. Αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για τους χρήστες να καλούν δωρεάν τις εταιρείες, μια διαφήμιση τύπου click-to-message που επιτρέπει τη μετατροπή μέσα σε ελάχιστα βήματα, μια νέα λύση για κωδικούς μιας χρήσης, καθώς και ενισχυμένη ασφάλεια για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εταιρειών και χρηστών.

«Όλες αυτές οι ενημερώσεις είναι μέρος της στρατηγικής μας ως υπερεφαρμογή, που περιλαμβάνει το κτίσιμο ενός οικοσυστήματος λύσεων για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, που απευθύνονται στις διάφορες ανάγκες τους», είπε η Cristina Constandache. «Ο σκοπός μας είναι σαφής. Να ενδυναμώσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να καινοτομήσουν και να τις υπηρετούμε ως μια υπερεφαρμογή παγκοσμίου βεληνεκούς που εξυπηρετεί και τις τοπικές ανάγκες κάθε αγοράς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.