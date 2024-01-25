Eurostat: Χαμηλό... μέγιστο στην ταχύτητα internet στις ελληνικές επιχειρήσεις

Το 2023, η συντριπτική πλειοψηφία (93,9%) των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιμοποίησε σταθερή ευρυζωνική σύνδεση για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπου σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης.

Σε σύγκριση με τα επίπεδα προ πανδημίας το 2019 (91%), το 2023 σημειώθηκε αύξηση 2,9 ποσοστιαίων μονάδων στη σταθερή ευρυζωνική σύνδεση στις επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι πιο αξιοσημείωτες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (15,8 ποσοστιαίες μονάδες), στη Ρουμανία (15,6 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Βουλγαρία (8,7 ποσοστιαίες μονάδες).

Όσον αφορά τις ταχύτητες του Διαδικτύου, το ποσοστό των επιχειρήσεων στην ΕΕ που είχαν μέγιστη συμβατική ταχύτητα φόρτωσης από σταθερή γραμμή τουλάχιστον 1 Gb/s, διαμορφώθηκε στο 12,8% σημειώνοντας αύξηση 0,9% από το ποσοστό του 2022 (11,9%). Η Δανία (29,1%), η Πορτογαλία (22,2%) και η Ισπανία (21%) πρωτοστάτησαν, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων με μέγιστη ταχύτητα καταγράφηκε στην Ελλάδα (2,9%), στην Κροατία (4,8%) και στην Εσθονία (5,3%).

Οι υψηλότερες αυξήσεις στα ποσοστά των επιχειρήσεων με τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης, σημειώθηκαν στην Κύπρο (5,1%), στη Μάλτα (4,6%) και στην Ισπανία (3,8%).

Μειώσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία (-2,1%), στη Λιθουανία (-1,6%) και στη Λετονία (-0,5%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

