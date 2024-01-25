Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA και της ESA, αστρονόμοι παρατήρησαν τον μικρότερο εξωπλανήτη, όπου έχουν ανιχνευθεί υδρατμοί στην ατμόσφαιρά του.

Το Hubble παρατήρησε τον πλανήτη GJ 9827d κατά τη διάρκεια έντεκα διελεύσεων, κατά τις οποίες ο πλανήτης πέρασε μπροστά από το άστρο του, σε χρονική διάρκεια τριών ετών. Ο πλανήτης ολοκληρώνει μια τροχιά γύρω από ένα άστρο ερυθρό νάνο κάθε 6,2 ημέρες. Το αστέρι GJ 9827 βρίσκεται 97 έτη φωτός από τη Γη στον αστερισμό των Ιχθύων.

Με διάμετρο περίπου διπλάσια από τη Γη, ο πλανήτης GJ 9827d δείχνει ότι πιθανοί πλανήτες με ατμόσφαιρες πλούσιες σε νερό θα μπορούσαν να υπάρχουν σε άλλα σημεία του γαλαξία μας.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν το Hubble μέτρησε φασματοσκοπικά μια μικρή ποσότητα υδρατμών σε μια ατμόσφαιρα πλούσια σε υδρογόνο ή εάν η ατμόσφαιρα του πλανήτη αποτελείται κυρίως από νερό και διατηρήθηκε έπειτα από μια αρχική ατμόσφαιρα υδρογόνου/ηλίου που εξατμίστηκε λόγω αστρικής ακτινοβολίας.

Εάν ο πλανήτης έχει υπολείμματα ατμόσφαιρας πλούσιας σε νερό, τότε θα πρέπει να έχει σχηματιστεί πιο μακριά από το άστρο του, όπου η θερμοκρασία είναι κρύα και το νερό είναι διαθέσιμο με τη μορφή πάγου. Σε αυτό το σενάριο, ο πλανήτης θα είχε μετακινηθεί πιο κοντά στο αστέρι και θα είχε λάβει περισσότερη ακτινοβολία και στη συνέχεια το υδρογόνο θερμάνθηκε και διέφυγε ή βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαφυγής από την ασθενή βαρύτητα του πλανήτη. Η εναλλακτική θεωρία είναι ότι ο πλανήτης σχηματίστηκε κοντά στο καυτό αστέρι, με ένα ίχνος νερού στην ατμόσφαιρά του.

Η ανακάλυψη του Hubble ανοίγει την πόρτα στη μελέτη του πλανήτη με περισσότερες λεπτομέρειες και αποτελεί έναν καλό στόχο προκειμένου το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb να αναζητήσει με υπέρυθρη φασματοσκοπία άλλα ατμοσφαιρικά μόρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

