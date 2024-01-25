Δεκάδες πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος (εξωπλανήτες) που θα μπορούσαν δυνητικά να υποστηρίξουν ζωή ανακάλυψαν οι αστρονόμοι, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον δορυφόρο TESS (Transitioning Exoplanet Survey Satellite) της NASA.

Για την ακρίβεια εντοπίστηκαν 85 εξωπλανήτες, παρόμοιοι σε μέγεθος με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, οι οποίοι «μπορεί να βρίσκονται στη σωστή ζώνη θερμοκρασίας για να υποστηρίξουν ζωή», δήλωσε ο καθηγητής Ντάνιελ Μπέιλις, του Πανεπιστημίου του Warwick.

Σίφωνα με το SkyNews, 65 από τους 85 εξωπλανήτες είναι νέες ανακαλύψεις, ενώ 25 εντοπίστηκαν πρόσφατα από ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες.

Οι ερευνητές λένε ότι ορισμένοι από αυτούς τους πλανήτες βρίσκονται αρκετά μακριά από τα άστρα που τους φιλοξενούν και θα μπορούσαν να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία για να υποστηρίξουν ζωή.

Αυτό είναι γνωστό ως «ζώνη της Χρυσομαλλούσας» ή «κατοικήσιμη ζώνη».

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society».

Στην παρούσα φάση τα ευρήματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και από τη NASA, κάτι που πιθανώς θα γίνει σε μελλοντικές παρατηρήσεις.



