«Το ψηφιακό άλμα» της Ελλάδας σε συνέδριο για τις «Έξυπνες Χώρες» στο Βερολίνο

Το 2019 λίγοι πίστευαν ότι η Ελλάδα μέσα σε δύο χρόνια θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των χωρών που αναγνωρίζονται για τις ψηφιακές τους ικανότητες, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο Διεθνές Συνέδριο για τις «Έξυπνες Χώρες» (Smart Countries Convention) που πραγματοποιείται στο Βερολίνο και παρουσιάζοντας το ψηφιακό άλμα των τελευταίων ετών.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη δημιουργία του gov.gr, όπου περιλαμβάνονται ήδη 1.600 ψηφιακές υπηρεσίες, στον επικείμενο εμπλουτισμό του με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, στη θετική υποδοχή του εγχειρήματος από τους πολίτες και στον στόχο της κυβέρνησης για ψηφιοποίηση του 100% των υπηρεσιών έως το 2027.

«Η φιλοσοφία μας παραμένει πολιτοκεντρική. Όλες οι ψηφιακές μας υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να είναι απλές και εύχρηστες από την οπτική γωνία του πολίτη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία, καθώς στον σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει χώρος για ψηφιακή γραφειοκρατία», τόνισε ο υπουργός.

Ειδικά στον τομέα της υγείας, η Ελλάδα αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα ως παράδειγμα προς μίμηση από τα γερμανικά ΜΜΕ, μεταξύ άλλων και για την οργάνωση του εμβολιασμού κατά της Covid-19.

«Είμαστε στη νέα εποχή της Ελλάδας», υπογράμμισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου και έκανε λόγο για μια «νέα φωτεινή πλευρά της Ελλάδας, μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει υποδομές, να αλλάξει τις ψηφιακές της πολιτικές, να αλλάξει κυρίως τον τρόπο σκέψης της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

