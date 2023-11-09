Το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των πωλήσεων ολοκλήρωσε η παγκόσμια αγορά smartphones, με την πτώση, ωστόσο, να ανακόπτεται και πολλούς κατασκευαστές να επιστρέφουν, ήδη, σε ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Omdia, οι πωλήσεις smartphones έφτασαν το 3ο τρίμηνο του 2023 τα 301,6 εκατ. μονάδες, που συνιστά οριακή μείωση 0,7% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, πάντως, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 13,4%, καθώς, για πρώτη φορά, οι μισοί από τους δέκα κορυφαίους κατασκευαστές της αγοράς παρουσίασαν ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των Apple, Xiaomi, Transsion Holdings Group, Honor και Huawei.

Στον αντίποδα, Samsung, vivo και Realme σημείωσαν μεγάλη πτώση, σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές

Από τους κορυφαίους κατασκευαστές της αγοράς, η Samsung πέτυχε πωλήσεις 58,8 εκατ. συσκευών, καταγράφοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αν και η επίδοση αυτή δεν ήταν αρκετή για να φτάσει τα επίπεδα πωλήσεων, που παρατηρήθηκαν το 2022, με πτώση 8,2% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Samsung μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, από 21% το 3ο τρίμηνο του 2022 σε 19% το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η Apple ανέκαμψε γρήγορα από την πτώση που σημείωσε το 2ο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 23,6% και 2,3% σε ετήσια βάση με 53,4 εκατ. συσκευές.

Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς της Apple αυξήθηκε στο 18% το 3ο τρίμηνο του 2023 από 16% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το μερίδιο αγοράς της Xiaomi ανέκαμψε μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πτώσης των πωλήσεων. Το 3ο τρίμηνο του 2023, η εταιρεία διέθεσε στην παγκόσμια αγορά 41,5 εκατ. συσκευές, που συνιστά αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 2,5% από το προηγούμενο έτος.

Το Oppo Group πέτυχε πωλήσεις 26,6 εκατ. συσκευών το 3ο τρίμηνο του 2023, που συνιστά πτώση 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Από την πλευρά της, η Transsion Holding συνέχισε την εκρηκτική της άνοδο, αυξάνοντας τις πωλήσεις της κατά 7,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2023, φθάνοντας τα 26,3 εκατ. συσκευές. Πρόκειται για αύξηση 48,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είδε 17,7 εκατ. πωλήσεις.

Η Vivo παραμένει στην έκτη θέση, έχοντας υποστεί πτώση 10,7% στις πωλήσεις, από 25,3 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2022 σε 22,6 εκατ. συσκευές φέτος, με μερίδιο αγοράς 8%, ενώ η Honor κατέγραψε πωλήσεις 15,8 εκατ. συσκευών, αυξημένες κατά 11,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2022.

Η Realme, τέλος, διέθεσε παγκοσμίως 10,6 εκατ. συσκευές, αυξημένες κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, μειωμένες, ωστόσο, κατά 22,1% σε σχέση πέρσι.

