Η Σελήνη «χαμογελά» στoν πλανήτη Αφροδίτη: Το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο

Η σελήνη θα «σκάσει» ένα «αναιδές» χαμόγελο στον πλανήτη Αφροδίτη απόψε, σε αυτό που όπως σημειώνει η Daily Mail, θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα ουράνια θεάματα της χρονιάς.

Στον ανατολικό νυχτερινό ουρανό, το φεγγάρι θα μοιάζει να χαμογελά πονηρά καθώς περνά από την Αφροδίτη, η οποία θα λάμπει σαν ένας κίτρινος φάρος.

Το φεγγάρι βρίσκεται στη φάση της «φθίνουσας ημισέληνου», όπου μόνο περίπου το 15 τοις εκατό της επιφάνειάς του φωτίζεται από το ηλιακό φως όταν το βλέπουμε από τη Γη.

Επισήμως, φεγγάρι και Αφροδίτη εκτελούν μια «σύνδεση».

Το θέαμα θα είναι εύκολα ορατό με γυμνό μάτι, αν και θα φαίνεται περισσότερο με τηλεσκόπιο ή ακόμα και με κιάλια.

