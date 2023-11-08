Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Σελήνη «χαμογελά» στoν πλανήτη Αφροδίτη: Το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο που θα απολαύσουμε

Στον ανατολικό νυχτερινό ουρανό, το φεγγάρι θα μοιάζει να χαμογελά πονηρά καθώς περνά από την Αφροδίτη, η οποία θα λάμπει σαν ένας κίτρινος φάρος.

Η Σελήνη «χαμογελά» στoν πλανήτη Αφροδίτη: Το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο

Η σελήνη θα «σκάσει» ένα «αναιδές» χαμόγελο στον πλανήτη Αφροδίτη απόψε, σε αυτό που όπως σημειώνει η Daily Mail, θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα ουράνια θεάματα της χρονιάς.

Στον ανατολικό νυχτερινό ουρανό, το φεγγάρι θα μοιάζει να χαμογελά πονηρά καθώς περνά από την Αφροδίτη, η οποία θα λάμπει σαν ένας κίτρινος φάρος.

Το φεγγάρι βρίσκεται στη φάση της «φθίνουσας ημισέληνου», όπου μόνο περίπου το 15 τοις εκατό της επιφάνειάς του φωτίζεται από το ηλιακό φως όταν το βλέπουμε από τη Γη.

Επισήμως, φεγγάρι και Αφροδίτη εκτελούν μια «σύνδεση».

Το θέαμα θα είναι εύκολα ορατό με γυμνό μάτι, αν και θα φαίνεται περισσότερο με τηλεσκόπιο ή ακόμα και με κιάλια.

uuuuu

Πηγή: Daily Mail

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αφροδίτη Σελήνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark