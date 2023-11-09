Για την καταπολέμηση της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο, το Instagram έθεσε σε λειτουργία στη Γαλλία ένα «κουμπί ασφαλείας», το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες του να καλούν απευθείας μια γραμμή έκτακτης ανάγκης - μια παγκόσμια πρωτιά.

Όποιος χρήστης αναφέρει παρενόχληση, θα μπορεί πλέον να βλέπει ένα κουμπί τηλεφωνικής κλήσης που θα τον φέρνει σε επαφή με ψυχολόγους και δικηγόρους στο 3018, τον εθνικό αριθμό βοήθειας για τα θύματα ψηφιακής βίας που είναι διαθέσιμος καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ.

Για την ένωση e-Enfance, συνεργάτη της πρωτοβουλίας, αυτό το κουμπί άμεσης κλήσης, το οποίο συνδέεται με το 3018 χωρίς να βγαίνει από την εφαρμογή, είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό.

«Ζητάμε ένα κουμπί ασφαλείας εδώ και χρόνια, το έχουμε ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε η Ζιστίν Ατλάν, γενική διευθύντρια του e-Enfance.

«Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να καταλάβουμε, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι που έχει ενσωματωθεί η άμεση πρόσβαση», πρόσθεσε η ίδια.

«Αυτό θα επιτρέψει στα νεαρά θύματα, αφού καταχωρισθεί η καταγγελία τους, να επωφεληθούν από την άμεση ειδική υποστήριξη», είπε.

Στο TikTok, ένα δίκτυο πολύ δημοφιλές στους νέους, δεν υπάρχει κουμπί άμεσης κλήσης, αλλά σε όσους καταγγέλλουν περιστατικό παρενόχλησης προσφέρεται τώρα ένας σύνδεσμος που τους κατευθύνει στον ιστότοπο 3018.

Στη Γαλλία, το ένα τέταρτο των οικογενειών έχει ήδη αντιμετωπίσει το ζήτημα της κυβερνοπαρενόχλησης (ή διαδικτυακού εκφοβισμού) ενός ανηλίκου, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το e-Enfance: το 15% των μαθητών του δημοτικού σχολείου έχουν ήδη αντιμετωπίσει αυτό, το 25% των μαθητών του γυμνασίου και το 27% του λυκείου.

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε μια σειρά μέτρων στα τέλη Σεπτεμβρίου, που κυμαίνονται από τη συστηματική αναφορά περιπτώσεων παρενόχλησης στα δικαστήρια μέχρι τον αποκλεισμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των μαθητών που παρενοχλούν άλλους.

Συνολικά, το 86% των νέων ηλικίας 8 έως 18 ετών είναι εγγεγραμμένοι στα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων 67% μαθητών δημοτικού σχολείου, 93% μαθητών γυμνασίου και 96% μαθητών λυκείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

