Το Facebook επανέφερε το Poke και η Γενιά «Ζ» το λατρεύει

Φλερτ σαν να είναι αρχές της δεκαετίας του 2010.

Η δυνατότητα "Poke" επιστρέφει στο Facebook — και η Γενιά «Ζ» το λατρεύει.

Στην εποχή της ακμής του Facebook, το poke ήταν στη μόδα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ως τρόπο για φλερτάρει, να τραβήξει κάποιος την προσοχή κάποιου η να εκνευρίσει φίλους.

Ακριβώς στην ώρα για τα 20ά γενέθλιά της, η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η λειτουργία "Poke" επιστρέφει, βελτιώνοντας τις προτάσεις για το σε ποιον να κάνεις poke και διευκολύνοντας την εύρεση της σελίδας poke, ανέφερε το TechCrunch.

Το "Poke" τεχνικά δεν έφυγε ποτέ, απλώς ήταν θαμμένο βαθιά μέσα σε ένα σωρό ρυθμίσεις και σχεδόν αδύνατο να το βρεις. Θα έπρεπε να ψάξετε "poke" στη γραμμή αναζήτησης του Facebook ή να γνωρίζετε κατά κάποιον τρόπο τη μοναδική διεύθυνση URL στη σελίδα Poke.

Στις αρχές του 2024, η Meta επανασχεδίασε το κουμπί Poke για να το κάνει πιο ορατό, τοποθετώντας το κουμπί δίπλα σε οποιοδήποτε όνομα έψαξε ένας χρήστης. Είναι επίσης πιο εύκολο να βρεθεί η σελίδα Poke τώρα - πληκτρολογώντας "poking" ή "pokes" στη γραμμή αναζήτησης αντί απλώς "poke".

Αποδεικνύεται ότι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια λειτουργία εάν μπορούν πραγματικά να τη βρουν. Η Meta ισχυρίστηκε ότι τα Pokes αυξήθηκαν 13 φορές μετά τον επανασχεδιασμό.

Η Meta είπε ότι πάνω από το 50% των νέων Pokes έγιναν από χρήστες ηλικίας 18 έως 29 ετών, άτομα.

