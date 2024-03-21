Δικό του μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης σκέφτεται να κατασκευάσει το BBC

Το BBC καταρτίζει σχέδια για την κατασκευή και εκπαίδευση του δικού του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιώντας δικά του αρχεία κειμένου, ανέφερε σήμερα ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.

Ένα στέλεχος του BBC τόνισε νωρίτερα αυτό το μήνα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή ότι ο δημόσιος οργανισμός εξετάζει τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα εργαλείο για να υποστηρίξει τη διαδικασία παραγωγής και να αξιολογήσει μια πιθανή μονομερή ή εταιρική συμφωνία για την εκπαίδευση ενός μοντέλου.

Ερωτηθείς σχετικά με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times ότι το BBC σχεδιάζει να κατασκευάσει τα δικά του μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι το BBC εξετάζει την ανάπτυξη ενός Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου χρησιμοποιώντας περιεχόμενο που βασίζεται σε κείμενο.

Η παραγωγή οποιουδήποτε τέτοιου μοντέλου θα είναι διαθέσιμη μόνο στο BBC, είπε ο εκπρόσωπος.

Οι Financial Times ανέφεραν επίσης, επικαλούμενοι πηγές, ότι ο δημόσιος οργανισμός είχε συνομιλίες με εταιρείες τεχνολογίας για την πώληση πρόσβασης στα αρχεία του, τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Απαντώντας το BBC είπε: «Το BBC δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με καμιά εταιρεία για να χρησιμοποιήσει το αρχείο του. Επομένως, καμιά εταιρεία δεν θα μπορεί να εκπαιδεύσει με αυτό τα Μεγάλα Γλωσσικά της Μοντέλα που τροφοδοτούν εργαλεία παραγωγής Τεχνητής Νοημοσύνης για εμπορική χρήση».

«Εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η πιθανή μεροληψία σε τέτοια μοντέλα και πώς το BBC είτε σε συνεργασία είτε μονομερώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.