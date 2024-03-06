Facebook: Έτσι χακάρονται τα προφίλ- Πώς θα προστατευτείτε

Eιδικός κυβερνοασφάλειας βρήκε τον τρόπο να χακάρει οποιονδήποτε λογαριασμό στο Facebook εντοπίζοντας τις αδυναμίες στον μηχανισμό επαναφοράς κωδικού πρόσβασης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Samip Aryal από το Νεπάλ ανακάλυψε ότι με την απεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση της εφαρμογής από διαφορετικούς χρήστες, μπορούσε να χειριστεί τη ροή επαναφοράς κωδικού πρόσβασης στο προφίλ και να αλλάξει τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας/σύνδεσης, αποκτώντας πρόσβαση στον λογαριασμό.

Μάλιστα, συνόψισε πως η «τρύπα» στην ασφάλεια που εντόπισε αφορά έξι παράγοντες

1 – ο κωδικός παρέμεινε έγκυρος για δύο ώρες (αρκετός χρόνος για εντοπισμό του 6ψήφιου κωδικού)

2 – ο ίδιος κωδικός στάλθηκε κάθε φορά σε διάστημα 2 ωρών

3 – Ο Aryal (ο εισβολέας) θα μπορούσε να επιχειρήσει όσους λανθασμένους κωδικούς σύνδεσης χρειάζεται, επιτρέποντας να έχει και πάλι πολλές επιλογές

Χρησιμοποιώντας τον σωστό κωδικό, ο Aryal επανέφερε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού και πήρε τον έλεγχο, γεγονός που του επέτρεψε να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης.

Το Facebook ζήτησε από την πλευρά του μερικές διευκρινίσεις πριν ενσκύψει στο πρόβλημα, λίγες μέρες αργότερα.

Η ενεργοποίση του ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και η προχοή στη διαχείρηση ανεπιθύμητων μηνυμάτων επαναφοράς κωδικού πρόσβασης ή μηνυμάτων που σχετίζονται εν γένει με τον λογαριασμό μας, αποτελούν μερικές χρήσιμες πρακτικές προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων στην πλατφόρμα.

Εάν έχετε αμφιβολίες, ξεκινήστε μόνοι σας τη ροή επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, ορίστε έναν ολοκαίνουργιο σύνθετο κωδικό πρόσβασης και αποφύγετε τη χρήση SMS για έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και προτιμήστε να χρησιμοποιείτε αν΄αυτού μια αξιόπιστη εφαρμογή Authenticator.

