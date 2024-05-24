Αυτή η εικόνα του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble της NASA και του ESA δείχνει τον λαμπερό σπειροειδή γαλαξία NGC 4689, ο οποίος βρίσκεται 54 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη στον αστερισμό της Βερενίκης.

Ο αστερισμός αυτός ξεχωρίζει ως ο μόνος από τους 88 που αναγνωρίζονται επίσημα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU) ως αστερισμός που πήρε το όνομά του από την ιστορική προσωπικότητα, τη βασίλισσα Βερενίκη Β' της Αιγύπτου.

Η λατινική λέξη «coma» αναφέρεται στα μαλλιά της, που σημαίνει ότι το NGC 4689 βρίσκεται στα μαλλιά μιας βασίλισσας. Μερικοί άνθρωποι της εποχής της Βερενίκης θα το εννοούσαν αυτό κυριολεκτικά, καθώς η ιστορία λέει ότι ο αστρονόμος της αυλής της πίστευε ότι μια χαμένη τούφα από τα μαλλιά της Βερενίκης είχε πέσει από τους θεούς. Εξού και το όνομα της: Κώμη Βερενίκης.

Το NGC 4689 κατέχει μια ενδιαφέρουσα —αν και λιγότερο βασιλική— θέση στη σύγχρονη αστρονομία. Το σύμπαν είναι τόσο απίστευτα απέραντο που σε απόσταση 54 εκατομμυρίων ετών φωτός το NGC 4689 είναι σχετικά κοντά για έναν γαλαξία. Αυτή η εικόνα περιλαμβάνει δεδομένα από δύο σετ παρατηρήσεων, το ένα που έγινε το 2019, το άλλο το 2024.

