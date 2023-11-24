Στις 28 και 29 Νοεμβρίου η μεγάλη ετήσια συνάντηση για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Με ισχυρή κυβερνητική συμμετοχή διεξάγεται το 13ο e-Government Forum της TEAMWORKS - METATEAM, στις 28 και 29 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, με θέμα: «H Τεχνητή Νοημοσύνη προ των Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης: Προετοιμασία, Αξιοποίηση, Οφέλη".

Οι υπουργοί Νίκη Κεραμέως, Άδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Σοφία Βούλτεψη, Χρίστος Δήμας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και οι Γενικοί Γραμματείς Αθανάσιος Κυριαζής και Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος θα συμμετέχουν στις εργασίες του 2ήμερου Συνεδρίου κάνοντας αναφορά στην Ψηφιακή Στρατηγική του τομέα ευθύνης τους.

Κατά την διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου, στελέχη της κυβέρνησης αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ άλλων, θα ενημερώσουν για τις δυνατότητες που μπορούν να φέρουν εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση, στην Υγεία (στο Συνέδριο Digital HealthCare) και στην Ψηφιακή Ασφάλεια (στο Συνέδριο DPO & ICT Security World).

Μαζί με το 13ο e-Government Forum διεξάγονται παράλληλα το 13ο Συνέδριο «Digital Health Care» και το 9ο Συνέδριο «DPO & ICT Security World»

H Teamworks επέλεξε την κοινή διοργάνωση των τριών Συνεδρίων καθώς θεωρεί ότι, οι συγκεκριμένοι τομείς, αν και διακριτοί και με ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, πρέπει να συνυπάρξουν συνεδριακά για την ολοκληρωμένη φυσική επικοινωνία μεταξύ Κυβερνητικών Παραγόντων, Στελεχών του Δημοσίου τομέα και Φορέων, Στελεχών Εταιρειών ΤΠΕ/ICT, που θα έχουν την επίσης την δυνατότητα επαφών και μέσω της Έκθεσης που διοργανώνεται στον συνεδριακό χώρο.

Ταυτόχρονα με τη διήμερη φυσική διοργάνωση, η TEAMWORKS - METATEAM, όπως κάθε φορά, θα παρέχει και ψηφιακή μετάδοση των Συνεδρίων σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς, μέσω του Εκθεσιακού/Συνεδριακού τρισδιάστατου Κέντρου της, «Πυθαγόρας». Σημειώνεται ότι, ο «Πυθαγόρας» έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 80.000 μοναδικών Συνέδρων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Google Analytics.

Δομή και θεματολογία των Συνεδρίων

13ο «e-Government Forum»: Διεξάγεται και τις δύο ημέρες, 28 και 29 Νοεμβρίου. Αποτελεί το μοναδικό Συνέδριο στο οποίο γίνεται καταγραφή Τεχνολογιών, Τάσεων, Υλοποιήσεων Έργων και Υπηρεσιών στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου Τομέα. Μετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη και μέλη Διευθύνσεων Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών.

13ο «Digital Health Care»: Διεξάγεται την 1η ημέρα, 28 Νοεμβρίου. Η θεματολογία του επικεντρώνεται στην Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία, στην συνολική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Υγεία, στην διεύρυνση της χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής στην Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων και στην υλοποίηση έργων πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών. Το Digital Health Care διοργανώνεται από το 2000 ως αυτόνομη Συνεδριακή Ενότητα στα Συνέδρια Greek ICT Forum και e-Government Forum.

9ο «DPO & ICT Security World»: Διοργανώνεται τη 2η ημέρα, 29 Νοεμβρίου. Επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογικές προοπτικές που διανοίγονται από την διευρυμένη αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών από επιχειρήσεις και φορείς στο cloud, στο 5G, στα Δίκτυα Νέας Γενιάς, στις εφαρμογές μέσω κινητών και στις δημόσιες πλατφόρμες επικοινωνίας.

Χορηγοί και Αιγίδες Συνεδρίου

Στο 13ο e-Government Forum διοργανώνεται:

Με την αιγίδα: Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης | ΕΕΤΤ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΣΒΑΠ, ΠΕΦ

Με την Υποστήριξη: ΕΚΤ, ΕΕΛΛΑΚ, ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΕΕΚΤ, ΣΕΚΕΕ | ΕΣΠΥ, HL7 HELLAS, HDHC | DPO NETWORK, ISC2 Hellenic Chapter

Grand Sponsor: Befon

Platinum Sponsors: HP | Amplus, Intracom Telecom

Gold Sponsors: Cosmos Business Systems | IBM, Dotsoft, Ernst & Young, Netcompany - Intrasoft, Profile Software, Space Hellas | SingularLogic, Uni Systems

Bronze Sponsors: Collectives, Digital Realty, Nexion IT Solutions, Office Line, Online Data, Oracle, OTS, Supervoice, WINGS ICT Solutions

Industry Sponsors: Info Quest Technologies, PartnerNET, Real Consulting, Sparkle Greece

Media Sponsors: Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Clip News, ICTdaily News, ICTplus.gr και ICTweekly.gr

