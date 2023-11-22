Είναι η ανθρωπότητα κοντά σε μια επανάσταση στις επικοινωνίες; Η NASA πέτυχε μια παγκόσμια πρωτιά, αφού έστειλε ένα μήνυμα μέσω δέσμης λέιζερ στη Γη από σχεδόν 10 εκατομμύρια μίλια (16 εκατ. χιλιόμετρα) μακριά μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι περίπου 40 φορές η απόσταση από τη Γη στη Σελήνη.



Παρότι, η αμερικανική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος ήταν από καιρό σε θέση να επικοινωνεί με διαστημόπλοια χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, ποτέ πριν δεν ήταν σε θέση να στείλει πληροφορίες χρησιμοποιώντας λέιζερ από τόσο μακριά στο διάστημα.



Το κατόρθωμα, που επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας το πειραματικό σύστημα οπτικής τεχνολογίας Deep Space Optical Communications (DSOC) της NASA στο διαστημικό σκάφος Psyche, θα μπορούσε κάποια μέρα να επιτρέψει στους ανθρώπους να μεταδίδουν βιντεοκλήσεις στον Άρη, σχολιάζει το Business Insider.

Το σύστημα DSOC λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα παρατηρητήριο στην Καλιφόρνια, που ουσιαστικά λειτουργεί σαν φάρος. Το σκάφος Psyche στη συνέχεια κλειδώνει σε αυτόν, και μπορεί να προσανατολίσει τον πομποδέκτη του και να στρέψει το λέιζερ του σκάφους σε ένα χωριστό παρατηρητήριο ικανό να αποκωδικοποιεί τα σήματα. Mπορεί να στείλει σωματίδια φωτός, γνωστά και ως φωτόνια, στο παρατηρητήριο της Γης.

Το σύστημα είναι σε θέση να μεταδίδει πληροφορίες 10 έως 100 φορές πιο γρήγορα από τον τρέχοντα εξοπλισμό διαστημικών επικοινωνιών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της NASA που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.



H NASA κατάφερε να εκπέμψει ακτινοβολία λέιζερ από την τεράστια έκταση του διαστήματος στη Νότια Καλιφόρνια, σε ένα ιστορικό γεγονός την περασμένη εβδομάδα.



Τα σήματα ελήφθησαν από το τηλεσκόπιο Hale στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, μέσα σε περίπου 50 δευτερόλεπτα.



Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Psyche της NASA, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Οκτώβριο, βρίσκεται σε αποστολή να εξερευνήσει έναν κομήτη γεμάτο μέταλλα μεταξύ του Άρη και του Δία, στη ζώνη των αστεροειδών το 2028, αναφέρει η Daily Mail.

