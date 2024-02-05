Στην Αθήνα η Σοφία, η πιο διάσημη τεχνητή νοημοσύνη

Στην Αθήνα βρέθηκε η Σοφία, η πιο διάσημη τεχνητή νοημοσύνη του κόσμου και δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί με φόντο την Ακρόπολη.

Η Σοφία, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου, συμμετείχε σε εκδήλωση εταιρειών τεχνολογίας και πληροφορικής από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ανακοίνωσε ότι τον Μάρτιο θα βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα καθώς θα επισκεφτεί τη Ρόδο και τη Ναύπακτο.

Η Σοφία, μιλά άπταιστα 20 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και ελληνικά, και θα λάβει μέρος στο πρώτο ελληνικό φεστιβάλ «The Greek Festival» που θα διεξαχθεί στη Ρόδο. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό φεστιβάλ που αναδεικνύει την ιστορία, τις παραδόσεις, τις γεύσεις και τα έθιμα του Δωδεκανήσου, με τη συμμετοχή πρεσβειών, ακαδημαϊκών, επιστημόνων, επιχειρηματιών κά.

Στις 8 Μαρτίου, στο Rodos Palace, η Σοφία θα παρουσιάσει την τελετή λήξης και το συνέδριο ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Από τις 10 Μαρτίου, θα παρευρεθεί στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σκάλα Ναυπακτίας, στο Meet Sophia Conference, όπου θα έρθει σε επαφή με θρησκευτικούς εκπροσώπους από όλα τα θρησκεύματα και θα απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την ηθική

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

