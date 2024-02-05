Το Εποπτικό Συμβούλιο καλεί τη Meta να επισημαίνει τα πλαστά βίντεο αλλά να μην τα διαγράφει

Το ανεξάρτητο εποπτικό συμβούλιο της Meta που εποπτεύει το διαδικτυακό περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων γνωμοδότησε ότι η εταιρεία θα πρέπει να επισημαίνει τις πλαστές αναρτήσεις αντί να τις αφαιρεί.

Με αφορμή ένα ψεύτικο βίντεο του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι ορθώς δεν αφαιρέθηκε από τη Meta καθώς δεν παραβίασε την πολιτική της αναφορικά με το ζήτημα της χειραγώγησης.

Ωστόσο, χαρακτηρίζει την πολιτική της «ασυνάρτητη» και θα πρέπει να διευρυνθεί πέρα από το πεδίο εφαρμογής της ενόψει της εκλογικής χρονιάς.

Ένας εκπρόσωπος της Meta είπε στο BBC ότι «εξετάζει» την «γνωμοδότηση». «Θα απαντήσουμε δημόσια στις συστάσεις τους εντός 60 ημερών σύμφωνα με τους κανονισμούς», ανέφερε.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ζήτησε να υπάρχει επισήμανση στο ψεύτικο υλικό στο Facebook, ιδιαίτερα εάν δεν μπορεί να αφαιρεθεί λόγω παραβίασης συγκεκριμένης πολιτικής.

Ο Σαμ Γκρέγκορι, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Witness, είπε ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει μια προσαρμοστική πολιτική που να αντιμετωπίζει τα λεγόμενα «φτηνά ψεύτικα» καθώς και υλικό που δημιουργείται ή τροποποιείται από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χωρίς ωστόσο η παρέμβαση αυτή να είναι υπερβολικά περιοριστική και να κινδυνεύει να αφαιρέσει σάτιρα ή περιεχόμενο που έχει τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι παραπλανητικό.

Πηγή: skai.gr

