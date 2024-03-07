Από Δευτέρα οι αιτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Από τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι την Τετάρτη, 13 Μαρτίου και ώρα 23:59 μ.μ., θα υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στη νέα διαδικτυακή δράση επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Προσωποποιημένη Επιμόρφωση με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η πιλοτική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στοχεύει στην παροχή προσωποποιημένων διαδικτυακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που η συνολική τους διάρκεια θα κυμαίνεται από 100 έως 250 ώρες.

Οι ωφελούμενοι της δράσης θα κληθούν, αρχικά, να συμπληρώσουν εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστεί το ΕΚΠΑ μέσω μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αναδείξει τα προσωποποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα κληθεί στη συνέχεια κάθε ωφελούμενος να παρακολουθήσει, ενώ το περιεχόμενο τους θα αποτελείται από μαθήματα και διδακτικές ενότητες που θα έχουν άμεση συνάρτηση με την επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν 100 άνεργοι ηλικίας άνω των 18 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτου ειδικότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων θα απονεμηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω www.gov.gr

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση → Προσωποποιημένη επιμόρφωση μετά από διερεύνηση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα αποσταλεί από τη ΔΥΠΑ ενημερωτικό email στους ωφελούμενους σχετικά με την οριστική επιλογή τους στο πρόγραμμα καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και εγγραφής και παρακολούθησης των μαθημάτων.



