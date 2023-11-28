Την ανάθεση του ρόλου του περιφερειακού γενικού διευθυντή για τον Κεντρικό Δημόσιο Τομέα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ) στον Κώστα Λουκά ανακοίνωσε η Microsoft.

Το ΕΜΕΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Microsoft και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιων πολιτικών και προτεραιοτήτων, με δεδομένη την παγκόσμια σημασία αγορών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μέση Ανατολή, αλλά και η ταχύτατα αναδυόμενη περιοχή της Αφρικής.

Ο Κώστας Λουκάς, ένα από τα πιο έμπειρα και επιτυχημένα στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα, από τη νέα αυτή θέση θα έχει την ευθύνη για τον καθορισμό της περιφερειακής στρατηγικής και την ανάπτυξη συνεργασιών σε κρατικό επίπεδο, σε όλες τις χώρες του ΕΜΕΑ, με σκοπό το μετασχηματισμό της επόμενης γενιάς κυβερνητικών υπηρεσιών με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Microsoft Cloud.

Παρά το όποια βήματα έχουν γίνει, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να αποζητούν ψηφιακές λύσεις, ώστε να αλλάξουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με την κοινωνία, να βελτιώσουν τα οργανωτικά τους μοντέλα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες και να επιτρέψουν στους δημόσιους φορείς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων με αποτελεσματικό, διαφανή και ασφαλή τρόπο.

Ποιος είναι ο Κ. Λουκάς

Ο Κώστας Λουκάς μετράει ήδη 19 χρόνια σταδιοδρομίας στη Microsoft, σε ηγετικές θέσεις στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ξεκίνησε αρχικά στη Microsoft Ελλάς ως οικονομικός διευθυντής και στη συνέχεια ως διευθυντής Marketing και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, μέχρι το 2011.

Για τα επόμενα δύο χρόνια, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της Microsoft Κύπρου & Μάλτας και στη συνέχεια διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ρουμανίας, συμβάλλοντας στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του δημοσίου και των επιχειρήσεων της χώρας. Τα τελευταία 8 χρόνια διαμορφώνει την ψηφιακή στρατηγική των μεγαλύτερων ιδιωτικών οργανισμών και κυβερνήσεων στις 35 χώρες της ευρύτερης περιοχής, ως GM Μεγάλων πελατών και δημοσίου αντίστοιχα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.