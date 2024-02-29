Οι αστρονόμοι στο Armagh εντόπισαν ένα αστέρι με μια σκούρα μεταλλική «ουλή» στην επιφάνειά που την αποδίδουν στο γεγονός ότι αυτός ο λευκός νάνος «έφαγε» τους γύρω πλανήτες και τους αστεροειδείς που γεννήθηκαν την ίδια στιγμή με αυτόν.

Η μεταλλική ουλή που βρέθηκε στην επιφάνεια του νεκρού αστεριού πρόκειται για εύρημα που δεν είχαν δει ποτέ πριν οι επιστήμονες, δήλωσε ο αστρονόμος John Landstreet.

Το αστέρι ανακαλύφθηκε στο αστρονομικό ερευνητικό κέντρο στο Αστεροσκοπείο και το Πλανητάριο Armagh στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η ουλή, που πιστεύεται ότι έχει μήκος 500 χιλιομέτρων, ανακαλύφθηκε στο απομεινάρι ενός αστεριού στο μέγεθος της Γης από ένα κοντινό ηλιακό σύστημα. Το σύστημα δεν δημιουργεί πλέον ενέργεια στον πυρήνα του, επομένως το αστέρι είναι νεκρό.

Το λευκό αστέρι νάνος ονομάστηκε WD 0816-310 από τους ερευνητές αστρονόμους.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η ουλή αναπτύχθηκε αφού ο λευκός νάνος κατάποσε τους γύρω πλανήτες και τους αστεροειδείς που γεννήθηκαν την ίδια στιγμή με αυτόν, προκαλώντας συγκέντρωση μετάλλων που σημαδεύουν την επιφάνεια των άστρων.

Ο Δρ Landstreet, συν-συγγραφέας της ερευνητικής εργασίας, είναι μέλος της ομάδας που ανακάλυψε τον πρώτο λευκό νάνο που έχει μαγνητικό πεδίο, το 1970. Παραδόξως, το υλικό δεν αναμειγνύεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του άστρου, όπως προβλέπει η θεωρία», είπε. «Αντίθετα, αυτή η ουλή είναι ένα συμπυκνωμένο κομμάτι πλανητικού υλικού, που συγκρατείται στη θέση του από το ίδιο μαγνητικό πεδίο που είχε οδηγήσει τα πλανητικά θραύσματα να πέσουν στην επιφάνειά του. Τίποτα παρόμοιο δεν έχουμε ξαναδεί».



