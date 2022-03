Την ανθρωπιστική τραγωδία που σημειώνεται στην Ουκρανία αναδεικνύουν φωτογραφίες από την ρωσική επίθεση στο νοσοκομείο Παίδων και μαιευτήριο στην πολιορκούμενη Μαριούπολη που είδαν την Τετάρτη το φως της δημοσιότητας, με εγκύους να φεύγουν και άλλους αμάχους να φεύγουν από το νοσοκομείο με τον πόνο και τον τρόμο ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά το ρωσικό βομβαρδισμό, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι.

Today, the #Russian occupants launched an air strike against a maternity hospital in #Mariupol, where there were pregnant women and medical staff at that moment.#RussianUkraineWar #RussiaInvasion pic.twitter.com/ZzFpgPjKrA — KyivPost (@KyivPost) March 9, 2022

«Σήμερα, οι Ρώσοι κατοχικοί εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή εναντίον μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν έγκυες γυναίκες και ιατρικό προσωπικό» σχολιάζει η εφημερίδα KyivPost.



Σε συγκλονιστικό βίντεο που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα διακρίνονται τραυματίες που μεταφέρονται έξω από το νοσοκομείο παίδων.



This one appears to show people being helped out of the hospital #Mariupol pic.twitter.com/pL8D1wsAhb — Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους σε αυτό που αποκαλεί «ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε την είδηση ότι ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσικούς βομβαρδισμούς. "Έχετε δύναμη αλλά φαίνεται να χάνετε ανθρωπιά" ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμά του στη Δύση.

O σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαήλ Ποντολιάκ κατήγγειλε ότι έγκυες και παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.



Από πλευράς του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κρατά ομήρους 400.000 κατοίκους της Μαριούπολης, βομβαρδίζοντας τη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι, παρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους αμάχους.

"Σχεδόν 3.000 νεογέννητα μωρά στερούνται φαρμάκων και τροφίμων", έγραψε στο Twitter. "Η Ρωσία συνεχίζει να κρατά ομήρους πάνω από 400.000 ανθρώπους στη Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την εκκένωση. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται".

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

Mariupol is being erased by RF shells on our eyes. A direct blow at the maternity center has happened. Women in labor and kids are under the wreckage. Instead of new lives - deaths. Won't it be enough to close the 🇺🇦 sky from missiles? Isn't it an argument to stop the killing? pic.twitter.com/lwUNrg4AkV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022

