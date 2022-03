Tο οικονομικότερο κινητό της γκάμας της iPhone SE 3, με επεξεργαστή Α15 Bionic, παρουσίασε την Τρίτη επίσημα η Apple. Η σχεδίαση είναι ίδια με του iPhone SE προηγούμενης γενιάς με οθόνη 4,7 ιντσών. Eίναι επίσης πιο ανθεκτικό από το προηγούμενο μοντέλο, χρησιμοποιώντας το ίδιο γυάλινο κάλυμμα με τις ναυαρχίδες iPhone 13 (ceramic shield). Ωστόσο, ο σχεδιασμός παραμένει και πάλι ο ίδιος.



Το iPhone SE 3 υποστηρίζει επίσης πλέον συνδεσιμότητα 5G, καθώς και βελτιωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας χάρη στην αποτελεσματικότητα του SoC A15 Bionic. Επίσης διαθέτει μια κάμερα 12 MP. Το iPhone SE 3 θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ στις 18 Μαρτίου, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν στις 11 Μαρτίου. Το βασικό μοντέλο των 64 GB θα πωλείται στα 429 δολάρια, μια αύξηση τιμής 30 δολαρίων από το iPhone SE δεύτερης γενιάς.

Το νέο iPhone SE διαθέτει πιστοποίηση IP67 για αντοχή στο νερό και εξακολουθεί να περιλαμβάνει αισθητήρα Touch ID για βιομετρικό ξεκλείδωμα.

