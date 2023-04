Εκπληκτικές εικόνες του παγωμένου γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, πλανήτη Ουρανού από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Η νέα εικόνα παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς δακτυλίους του - Στις εικόνες του James Webb, βλέπουμε τον πλανήτη με περισσότερες λεπτομέρειες, που καταδεικνύουν πόσο δυναμική είναι η ατμόσφαιρα του Ουρανού

Μια εκπληκτική εικόνα του παγωμένου γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, πλανήτη Ουρανού, αποτύπωσε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, που ανέπτυξαν η NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και ο Καναδικός Οργανισμός Διαστήματος (CSA).

Η νέα εικόνα παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς δακτυλίους του. Ο Ουρανός έχει 13 γνωστούς δακτυλίους, έντεκα από τους οποίους είναι ορατοί σε αυτές τις εικόνες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πιο αχνοί δακτύλιοι με σκόνη, οι οποίοι έχουν απεικονιστεί μόλις άλλες δύο φορές, από το διαστημόπλοιο Voyager 2 που πέταξε δίπλα από τον πλανήτη το 1986 και από το Αστεροσκοπείο Keck στη Χαβάη με προηγμένη προσαρμοστική οπτική.

Ο Ουρανός, ο έβδομος πλανήτης από τον Ήλιο, είναι μοναδικός: περιστρέφεται στο πλάι, σε γωνία σχεδόν 90 μοιρών από το επίπεδο της τροχιάς του. Αυτό προκαλεί ακραίες εποχές, καθώς οι πόλοι του βιώνουν πολλά χρόνια συνεχούς ηλιακού φωτός, που ακολουθούνται από ισάριθμα χρόνια πλήρους σκοταδιού. Επί του παρόντος, είναι προχωρημένη άνοιξη στο βόρειο πόλο, ο οποίος είναι ορατός, ενώ το καλοκαίρι στον βόρειο πόλο θα είναι το 2028. Αντίθετα, όταν το Voyager 2 επισκέφθηκε τον Ουρανό ήταν καλοκαίρι στο νότιο πόλο, που τώρα βρίσκεται στη σκοτεινή πλευρά του πλανήτη.

Στις εικόνες του James Webb, βλέπουμε τον πλανήτη με περισσότερες λεπτομέρειες, που καταδεικνύουν πόσο δυναμική είναι η ατμόσφαιρα του Ουρανού. Στη δεξιά πλευρά του πλανήτη υπάρχει μια περιοχή λάμψης στον πόλο που βλέπει προς τον Ήλιο, γνωστή ως «πολικό κάλυμμα» (polar cap) - φαίνεται να εμφανίζεται όταν ο πόλος εισέρχεται στο άμεσο ηλιακό φως το καλοκαίρι και εξαφανίζεται το φθινόπωρο. Τα δεδομένα που κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τον επί του παρόντος μυστηριώδη μηχανισμό πίσω από αυτό το χαρακτηριστικό.

Το James Webb αποτύπωσε επίσης πολλά από τα 27 γνωστά φεγγάρια του Ουρανού.

